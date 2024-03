Cum arată casa în care locuiește Oana Radu, după divorțul de Cătălin Dobrescu. Vila de lux are un etaj și o curte generoasă

Oana Radu a trecut printr-un adevărat calvar în timpul relației cu Cătălin Dobrescu. Celebra cântăreață a divorțat de fostul ei partener, iar fiecare a luat-o pe drumul lui. Și-a dorit să țină secret motivul separării și să nu ofere prea multe detalii despre ce s-a întâmplat între ei. Doar că, lucrurile s-au schimbat, iar vedeta a decis să clarifice întreaga situație. Se pare că fostul soț i-a greșit de câteva ori, fapt pentru care artista a decis să-și caute dreptatea în instanță. Și-a cumpărat o casă, pentru că duce un „război” pentru apartamentul ei cu cel care i-a fost iubit. Cum arată noua locuință a solistei?

Oana Radu s-a despărțit de o bună perioadă de Cătălin Dobrescu, iar la acea vreme prefera discreția. Nu a dat prea multe detalii despre ruptura dintre ei, însă acum a hotărât să spună lucrurilor pe nume. Totul după ce fostul ei soț i-a greșit de câteva ori, iar solista a decis să-l „taxeze” direct în instanță.

Deși la divorț au stabilit câteva reguli în ceea ce privește apartamentul și mașina, bunuri pe care le dețin împreună, se pare că bărbatul nu și-ar fi respectat promisiunea. Ba chiar a procedat greșit, spre supărarea Oanei, care n-a mai ținut nimic pentru ea și a dezvăluit totul pe internet.

„Eu și fostul meu soț aveam împreună un apartament și o mașină de concerte. Am muncit pentru acel apartament când eu nu aveam voie nici măcar să vorbesc. Vă mărturisesc acum, eu mergeam la Paris să mă tratez pentru că aveam chisturi pe corzile vocale și eu nu aveam voie nici să vorbesc.

Trebuia să mă operez. Însă, având foarte multe evenimente, am mers și am onorat evenimentele cu greu. În urma divorțului am stabilit că o să rămân eu în casă, pentru că asta îmi doream foarte mult. Muncisem foarte mult pentru el și îmi doream foarte mult să rămân eu în apartament și să îi dau eu lui Cătălin o sumă de bani.(…) Am hotărât că el o să meargă la Craiova și eu îi voi da banii într-un an. Între timp, s-a răzgândit, nu a mai vrut banii într-un an, i-a vrut în 6 luni. După ce mi-a spus că vrea banii în 6 luni, a hotărât să se mute înapoi în București, în apartament.

A zis că el nu pleacă de acolo până nu îi dau banii. I-am zis că nu pot să locuiesc cu el în casă din moment ce ne-am despărțit pentru că în fiecare zi nu făceam altceva decât să ne certăm și certurile erau foarte urâte. Timp de vreo 2 luni dormeam pe unde apucam ca să evit toate discuțiile și orice fel de problemă ar fi putut apărea.

Mie mi-a interzis să vin acolo cu mama mea, cu prietena mea cea mai bună. Ba chiar, mi-a dat un mesaj în care mi-a spus că dacă o să mă găsească vreodată acolo cu prietena mea, o să ne bată pe amândouă. A început să vină cu prezențe feminine acolo. Eu, între timp, strângeam din dinți și munceam ca să îi dau bănuții. Cel mai urât mi s-a părut când au început să îmi dispară din lucrurile personale din casă. Am hotărât să aleg justiția în cazul nostru, așa că am intentat câteva procese împotriva fostului meu soț”, a povestit cântăreața, pe internet.