Oana Radu a luat o decizie radicală! Artista a postat totul pe pagina ei de Instagram: „Îmi tot fac curaj...”

Oana Radu a luat o hotărâre neașteptată în ultimul moment. Artista a decis să facă o schimbare semnificativă în viața sa și a dorit să împărtășească această veste cu fanii săi. Ce a scris Oana Radu pe pagina sa de Instagram.

Oana Roman este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. Pe plan profesional, artista are o mulțime de proiecte și o duce foarte bine. Însă pe partea opusă, se pare că în dragoste încă mai există remușcări. După trei ani de căsătorie, Oana Radu a decis să pună capăt relației cu partenerul ei, Cătălin Dobrescu.

Oana Radu este mereu conectată cu fanii ei, ținându-i la curent cu fiecare aspect al vieții sale de zi cu zi și cu fiecare eveniment din cariera sa profesională.

Chiar și acum, în urmă cu scurt timp, a făcut același lucru, transmițând un mesaj tuturor celor care o urmăresc. În acest postare, a împărtășit decizia pe care a luat-o și schimbarea pe care vrea să o facă în viața sa.

Cântăreața și soțul ei au abordat despărțirea cu discreție și au ales să se separe în mod amiabil. Cei doi foști parteneri erau cunoscuți pentru legătura lor puternică, atât în viața personală, cât și în cea profesională, formând o echipă remarcabilă.

Cătălin Dobrescu a discutat despre despărțirea de fosta sa parteneră. Ei doi au ales să meargă pe drumuri separate deoarece au constatat că nu se mai pot înțelege.

„Dacă am divorțat, spun doar atât. Am divorțat că am considerat noi că nu ne înțelegem, iar dacă a fost vina mea sau dacă a fost vina ei niciodată nu am să spun la televizor, pentru că eu mă consider un bărbat în toate mințile și nu am să o defăimez pe fosta mea soție vreodată sau ea pe mine. Dacă are nevoie de ajutorul meu, o să o ajut în continuare. Ea are viața ei, eu am viața mea.”, a spus Cătălin Dobrescu, pentru Xtra Night Show.