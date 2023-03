Cătălin Lefter era angajat al unei bănci din Huși, dar s-a mutat în Spania, unde „lucrează” ca statuie vie în Valencia. Ce spune despre banii pe care îi câștigă din noul „job”

Tatăl inginer, mama profesor universitar de matematică și fizică, al doilea dintre cei patru frați, acestea au fost coordonatele inițiale ale lui Cătălin Lefter. Bărbatul din Huși a avut o copilărie normală și-a a urmat parcursul clasic în viață. Și-a terminat studiile, a găsit un job bun, și-a întemeiat o familie, însă a decis să renunțe la tot și să își caute adevărata chemare în Spania.

Cătălin Lefter din Huși s-a născut într-o familie modestă și a fost învățat de părinți că trebuie să își construiască o carieră serioasă și să încerce să își depășească mereu condiția. Așa a și făcut. Și-a terminat studiile și a pornit în viață pe propriile picioare. Și-a găsit o parteneră și un job bun.

Cătălin Lefter și-a făcut părinții mândrii, a lucrat multă vreme într-o bancă și avea un salariu foarte bun. Însă, anul 2003 avea să îi schimbe radical viața. Fan al fotbalului spaniol, în anul 2003, Cătălin Lefter pleca spre Madrid, îndeplinindu-și unul dintre cele mai mari visuri, stând în tribună la un meci. După mica excursie s-a întors în România, însă gândul i-a rămas în Spania.

(CITEȘTE ȘI: CE SALARII SUNT LA SUPERMARKET-URILE CARREFOUR DIN SPANIA. CÂȚI BANI CÂȘTIGĂ, DE FAPT, ROMÂNII ÎN 2023)

Statuie vie în Valencia

După excursia în Madrid, Cătălin Lefter nu a mai putut uita de Spania, așa că a decis să renunțe la viața sigură și liniștită din România, care nu îi aducea prea mare satisfacție, și să se mute în Spania. Așa că a făcut o primă încercare: și-a dat demisia, a plecat în Spania și a lucrat ca sezonier, pe câmp, culegând struguri și pepeni, și în construcții. După câteva luni s-a întors în țară, dar nu a putut sta mult pe loc.

Cătălin Lefter s-a întors în Spania și a găsit job-ul perfect. Acum, bărbatul este artist de stradă în Valencia. În fiecare zi se machiază, se îmbracă în alb, urcă pe trotuar și rămâne mult timp în aceeași poziție. Bărbatul este o statuie vie și este cât se poate de mulțumit de noua sa viață. Chiar dacă sumele pe care le câștigă din această activitate nu sunt neapărat mari, bărbatul este bucuros de ceea ce face și simte că acum trăiește viața din plin.

„Nu aveam viață (n.r. când lucra la bancă) Mi-am petrecut zilele muncind ca să câștig mai mulți bani. Și m-am săturat. Înainte de a veni să locuiesc aici, petrecusem deja un weekend la plajă și m-am îndrăgostit de lumina acestui pământ; de aceea m-am hotărât să vin aici.

Am început să o fac pentru că îmi doream să trăiesc. Banii nu sunt totul în viață. Și de ce o statuie? Pentru că nu am alt talent. Nu puteam cânta la niciun instrument, nu puteam cânta, sau să desenez, așa că m-am hotărât să fiu statuie vie. Prima dată când am făcut-o în Tomelloso am fost foarte stânjenit. Începuturile au fost foarte grele”, a declarat Cătălin Lefter.

(VEZI ȘI: CE S-A ÎNTÂMPLAT CU MIRELA STOIAN, ROMÂNCA DIN SPANIA CARE FUSESE ARESTATĂ PE NEDREPT: „ÎMI PIERDUSEM SPERANȚA”)