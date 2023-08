Cătălin Măruță a plecat din televiziunea care l-a făcut celebru, iar motivul a fost explicat chiar de el: „Când mă uitam la alte posturi, vedeam altceva”

Cătălin Măruță este, în prezent, unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România. Soțul Andrei nu va uita niciodată anul 1999, atunci când și-a făcut debutul în lumina reflectoarelor, la TVR. Recent, a revenit la postul care i-a schimbat viața și care i-a adus, de-a lungul timpului, numeroase satisfacții. A fost invitat în emisiunea ”Generațiile TVR”, moderată de Iuliana Tudor, unde a vorbit despre perioada în care pășea timid în acest domeniu.

Cătălin Măruță (45 de ani) se bucură acum de succes și de popularitate, însă, în urmă cu 20 de ani, era un tânăr cu părul lung care studia Dreptul. Deși părinții lui nu l-au susținut inițial, el a făcut multe sacrificii și a luptat pentru a-și îndeplini visul. Astfel, în urma unor probe a ajuns la Televiziunea Română. A prezentat mai multe emisiuni, înconjurat de talente care visau să devină mari vedete. Unele chiar au reușit.

O emisiune de succes a fost Tonomatul DP 2, pe care Cătălin Măruță a prezentat-o din 2002, până în 2005. Abia în 2007 a ajuns la PRO TV, cu emisiunea La Măruță.

Ce spune Cătălin Măruță despre retragerea din TVR

Recent, Cătălin Măruță a fost invitat în emisiunea Iulianei Tudor, acolo unde a vorbit despre motivul despărțirii de TVR pentru a face parte din echipa Pro TV.

”M-am simțit aici ca acasă, sunt oameni pe care îi simt ca pe familia mea. Mă uitam însă și la celelalte televiziuni. Iar atunci când mă uitam la Pro TV vedeam altceva. Îmi plăcea îndrăzneala, curajul, nebunia, care nu se regăseau la TVR.

Am avut emoții, nu știam dacă voi reuși să fac ceva la Pro TV, dar mă gândeam că dacă nu va merge, mă voi întoarce la avocatură. Și iată că acum și la Pro TV am zece ani. Am două familii acum, familia TVR și familia ProTV”, a declarat Cătălin Măruță în cadrul emisiunii Generațiile TVR, moderată de Iuliana Tudor.

Cătălin Măruță, implicat într-un scandal la TVR

În perioada în care activa la TVR 2, soțul Andrei a fost protagonistul unei situații tensionate. Cătălin Măruță a primit o amenințare cu tribunalul din partea fratelui Irinei Loghin, după ce a spus în emisiunea Tonomatul DP 2 că Fuego și Irina Loghin ar fi vândut postere cu autografe pentru prețul de 10.000 de lei.

Informația a fost dezmințită de Nicolae, fratele Irinei Loghin, printr-un apel telefonic. De altfel, prezentatorul TV a fost acuzat că nu ar fi verificat informația din mai multe surse.

Atunci, Măruță l-a contrazis pe fratele Irinei Loghin. A încercat, apoi, să îl convingă că informația este, de fapt, reală. De altfel, a susținut că ar fi existat mai multe persoane care ar fi achiziționat posterele respective, la prețul de 10.000 de lei. Pentru că fratele Irinei Loghin s-a simțit ofensat de afirmația lui Cătălin Măruță l-a amenințat că îl va cita în tribunal. Securea războiului, însă, a fost îngropată între cei doi, câțiva ani mai târziu.