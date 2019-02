Cătălin Măruță a spus totul despre relația cu Andra: “Nu mai ai senzația că ți se cuvine“

Cătălin Măruță și Andra formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul autohton, atât pentru viața frumoasă de familie pe care o au împreună, cât și pentru cariera fiecăruia, el prezentator, iar ea, o cântăreață de succes. Cei doi au muncit foarte mult ca să ajungă aici, iar răsplata este pe măsură.

„Şi eu şi Andra am plecat de la 0. Andra este o persoană care a plecat de la Câmpia Turzii cu tatăl ei, ca să reuşească în muzică, visul ei fiind să devină artistă. Şi a muncit foarte mult pentru asta, iar când munceşti foarte mult pentru lucrurile pe care le obţii, nu mai ai senzaţia că ţi se cuvine. Devine totul o normalitate. Eu am plecat de la Târgu Jiu, am venit la facultate în Bucureşti, am făcut radio, apoi am vrut televiziune, am muncit foarte mult. Şi eu şi Andra muncim foarte mult pentru a ajunge aici. Şi atunci, nu ţi se mai pare că eşti vedetă. Asta ne şi ţine foarte strânşi”, a declarat Cătălin Măruță, potrivit okmagazine.ro.

„De multe ori a însemnat să merg de la ora 7 dimineaţa, să plec la filmări, să mă duc la emisiune, iar după emisiune să plec la alte filmări. Normal că-mi doresc să stau mai mult cu copiii şi mă bucur de fiecare dată că eu sunt cel care îi duce la şcoală şi la grădiniţă, dimineaţa, Andra fiind cea care îi ia. Îmi place foarte tare treaba asta. Sunt momentele mele doar cu ei în maşină. Momentele noastre în care povestim diverse. Mai întâi îl lăsam pe David la şcoală, şi apoi o ducem pe Eva la grădiniţă. Am douăzeci de minute în care sunt doar eu cu Eva şi e tare, în sensul în care Eva este dependentă de Andra şi orice se întâmplă există doar Andra”, a explicat Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță: ”Ne mai dorim copii…”

”După David și Eva ce nume de botez o să urmeze?”, sosește, în sfârșit, întrebarea care încearcă să îl aducă pe Cătălin în ”zona” delicată a unei alte sarcini în familia Măruță.

”Ne-am dori foarte tare și ne place să avem o familie numeroasă, dar vreau să îți răspund, indirect, la chestia asta, Andra nu e însărcinată. (n.r. – zâmbește ) Observ toată povestea asta, zilnic, și îmi place să o spun tranșant. Dacă ar fi însărcinată ți-aș spune. Nu, nu e însărcinată. Dar ne mai dorim copii, însă Andra nu e însărcinată. Mă amuză foarte tare când văd tot felul de știri. Noi, eu și Andra, am fost niște oameni care niciodată nu s-au ascuns. Nu e însărcinată acum Andra, așteptăm să mai crească puțin și Eva. Când se va întâmpla, cu siguranță vom spune”, a fost răspunsul dat de Cătălin.