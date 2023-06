Cătălin Măruță, bătut în direct, în propria emisiune de la Pro Tv. Au trecut mai bine de 10 ani de la una dintre cele mai tari farse din istoria televiziunii

În urmă cu 11 ani, Cătălin Măruță a vrut să le facă o farsă colegilor cu care lucra de mai bine de 5 ani la Pro TV. Prezentatorul s-a pregătit pentru ziua de 1 aprilie și a înscenat o bătaie chiar în platoul fostei sale emisiuni, Happy Hour. După farsa care a rămas în istoria televiziunii, s-a lăudat cu isprava sa pe blogul personal.

În anul 2012, Cătălin Măruță a găsit modalitatea prin care să se „răzbune” pe colegii mereu puși pe șotii. Înainte de 1 aprilie, a vorbit cu Liviu, iubitul Israelei, să facă în așa fel încât să pară că este bătut în platoul de la Pro TV. Mulți și-au făcut griji pentru el, inclusiv mama sa, dar el s-a mândrit cu isprava.

„Le mulțumesc mult tuturor celor care au înțeles farsa mea de la Happy Hour. Le mulțumesc la fel de mult și celor care n-au înțeles de la început că era o farsă și mi-au sărit în ajutor. Pe scurt, pentru cine nu știe despre ce e vorba: fiindcă duminică e 1 aprilie, am vrut să le fac o farsă colegilor mei, cei cu care lucrez zi de zi de 5 ani, să mă revanșez pentru nenumăratele farse pe care mi le-au trăsnit ei, de-a lungul timpului. Pentru asta, aveam nevoie de complici și am redus schema la doi: primul a fost Liviu, iubitul Israelei, și al doilea a fost regizorul de emisie, Dani Eftimie. Am stabilit cu Liviu că, înainte de pauza publicitară, să se ‘enerveze’ pe mine, pentru că-l întreb despre problemele lui cu alcoolul”, a spus Cătălin Măruță pe blogul personal.

Cătălin Măruță, farsă de proporții la Pro TV

În timpul emisiunii, colegii de la Happy Hour au vrut să intervină, pentru a-i lua apărarea vedetei TV. Telespectatorilor nu le venea să creadă ce se întâmplă, dar soțul Andrei i-a lămurit că nu are, de fapt, nimic cu nimeni:

„Vă jur că nimeni din echipa Happy Hour nu știa nimic, în afară de regizor, cum vă spuneam… l-aș fi ‘fărsuit’ și pe el, însă aveam nevoie să știe ce fac, să nu-mi strice cadrele în direct. Zis și făcut. Cu patru minute înainte de reclame, Liviu s-a ‘supărat’ că l-am întrebat despre viciile lui și s-a repezit la mine, m-a agresat fizic și verbal, a ieșit un circ. A fost o dezlănțuire de forțe fantastică, la ora aia nimeni nu știa ce se întâmplă și chiar credeau că e pe bune.

Se alertaseră toți colegii și toți bodyguarzii, în platou erau o foială și-o agitație de nedescris. Intenționat, n-am rezolvat conflictul până la pauză, tocmai ca să creez suspans. Abia după pauză am dat pe față farsa, ne-am ‘împăcat’ în direct, iar colegii și toată lumea din jur au respirat ușurați. Evident, am să mi-o iau la loc comandă pentru faza asta, deja cred că se gândesc ce farse să-mi mai facă. Se vor răzbuna”.

Mama prezentatorului intrase în stare de alertă

Nu doar cei din platou și telespectatorii au crezut în scena bătăii, ci și mama prezentatorului. Norocul ei a fost că Andra, cu care Cătălin Măruță era împreună și pe atunci, a avut grijă să o liniștească rapid. Totuși, a cerut să fie anunțată, în prealabil, dacă se mai pun la cale astfel de momente.

„Sunt mândru de acest moment reușit! Și mama mea intrase în panică, noroc că a sunat-o Andra s-o liniștească! Nu e prima oară când omit să-i sun pe ai mei înainte de a face asemenea farse, ca să-i previn. De altfel, că să vedeți că Liviu n-avea nimic împotriva întrebărilor mele, luni îi veți revedea, pe el și pe Israela, iar el ne va vorbi deschis despre problemele dramatice pe care le-a avut cu alcoolul”, a adăugat prezentatorul.

