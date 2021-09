Cătălin Măruță, impresionat de povestea unei invitate. Bianca Sârbu a trecut prin momente cutremurătoare!

Cătălin Măruță a rămas impresionat de povestea Biancăi Sârbu. Viaţa actriţei de la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” poate deveni oricând un scenariu de film. Cu ochii în lacrimi, vedeta a povestit dramele care i-au marcat existenţa.

Bianca Sârbu a dezvăluit în cadrul emisiunii „La Măruţă” cum soțul și tatăl celor doi copii ai săi a murit în timp ce cântau la o nuntă.

”Eram la o nuntă, te duci la o nuntă, trebuie sa dai ce e mai bun, iar într-o secundă s-a schimbat viața radical. Eram căsătoriți, cântam la o nuntă, soțul meu era la clape, s-a prăbusit în văzul tuturor. S-a prăbușit pe orgă. S-a oprit pentru câteva minute totul. Am zis că poate e de la căldură.

Am chemat salvarea, eu am rămas la nuntă pentru ca așa mi se părea firesc pentru cei care erau acolo, cineva de la spital m-a sunat și mi-a zis că o sa fie bine, apoi spre dimineață nimeni nu mi mai zicea nimic. M-am dus la spital, la camera de gardă și am întrebat de soțul meu, iar doamna aceea s-a uitat la mine și mi-a zis. ”Doamna Sarbu, domnul Sârbu era mort din ambulanță”.

Ultimele vorbe între noi au fost: ”hai, mă, ca si noi ne iubim atat de mult”, mi-a zis el, când eu i-am zis despre mirii pentru care cântam că se vede că se iubesc mult. A facut infarct, ruptură de aortă. Era hipertensiv, nu se căuta foarte mult, era mai zeflemist, în ultima perioadă era mai obosit, dar am zis că e din cauza stresului, eu am fost a șaptea nevasta.

Am doi copii cu el. Un an, doi de zile am fost dărâmată, dar mulțumesc lui Dumnezeu, aveam o meserie și am zis să merg mai departe pentru copii. La 35 de ani nu am vrut să rămân singură. Și nu am rămas.”, a povestit Bianca Sârbu, iar Cătălin Măruță a rămas înmărmurit.

Bianca Sârbu, diagnosticată cu cancer de piele

După acest moment cumplit, actriţa a trecut printr-un alt şoc. După un control de rutină a aflat că are cancer de piele.

”Au venit momentele în care copiii au inceput să pună întrebări, dar am încercat să fac să nu le lipsească nimic. Cred că totul în viață vine cu un scop. Eu m-am dus la dermatolog, nu mi se închidea o rană și a fost cancer de piele. Rana era la fata, m-am operat, am trecut printr-o perioadă de recuperare. A fost greu, dar când ai altele în față mai grele…

Eu am stat până în ultima clipă, am amânat. Este foarte important să ne ocupăm de noi, să mergem la doctor. După 5 ani de zile, eu am stat la soare, iar anul acesta a recidivat în acelasi loc, a trebuit să mă operez din nou, de ziua mea eram internată în spital, la Floreasca, și am renăscut și de data asta”, a povestit artista.

Sursă foto: Instagram