Bianca Sârbu, diagnosticată din nou cu cancer. Medicii au operat-o chiar de ziua ei de naștere: „Mă gândeam că nu mă mai trezesc”

Bianca Sârbu a fost încercată de-a lungul vieții de foarte multe obstacole, dar întotdeauna a găsit puterea necesară pentru a le face față. Vedeta a mărturisit într-un interviu că medicii au diagnosticat-o din nou cu o boală foarte grea, cancer și a fost supusă unei alte intervenții chirurgicale. Cu toate acestea, artista își păstrează zâmbetul pe buze și e fericită că s-a vindecat 100%.

În ultima perioadă, Bianca Sârbu ieșise din lumina reflectoarelor, dar asta pentru că a avut un motiv foarte bine întemeiat. Artista s-a luptat cu un diagnostic pe care spera să nu-l mai audă niciodată. Cancerul a fost cel care a băgat-o în sperieți și a făcut-o să-și pună tot felul de semne de întrebare. Însă, cu ajutorul unor medici foarte pricepuți vedeta a scăpat cu bine și peste această cumpănă.

„Mi-a fost frică de anestezia totală. Mă gândeam că nu mă mai trezesc. , cine are grijă de copii … niște nebunii… M-am operat la spitalul Floreasca, personalul a fost minunat.

În momentul ăsta sunt vindecată 100%. Mi-am scos și o aluniță pentru că e clar că eu am niște probleme și nu am vrut pe viitor să ajungem la toate celelalte. Sunt vindecată 100%, dar acum depinde de mine să am grijă, să mă duc la controale”, a explicat aceasta într-o emisiune Tv.

CITEȘTE ȘI BIANCA SÂRBU, MĂRTURISIRI DESPRE CEA MAI NEAGRĂ ZI DIN VIAȚA EI: ”A MURIT ÎN FAȚA OCHILOR MEI…”

Bianca Sârbu: „Mai dărmat a fost soțul”

Trecând printr-o altă experiență de genul acesta, artista a încercat să fie și mai puternică de data aceasta și să-și păstreze încrederea în medici, dar și în Dumnezeu. Nu la fel de puternic a fost și soțul ei, Bogdan, care a fost dărmat în toată perioada aceasta, dar a fost alături de ea în fiecare moment.

„Mai dărâmat a fost soțul meu. Cred că s-o fi gândit că-l las cu doi copii pe cap, dar nu cred. Dar m-am gândit…”, a mărturisit artista.

VEZI ȘI I-A MURIT SOŢUL PE SCENĂ, LÂNGĂ EA, DAR ACUM IUBEŞTE DIN NOU! O PREZENTATOARE TV DE LA NOI S-A CĂSĂTORIT CU IUBITUL MAI TÂNĂR CU 11 ANI