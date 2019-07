Bianca Sârbu, mărturisiri despre cea mai neagră zi din viața ei: ”A murit în fața ochilor mei…”

Bianca Sârbu a făcut mărturisiri despre cea mai neagră zi din viața ei. Puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut artista în urmă cu câțiva ani.

Râde, dansează, cântă cu patos, iubește din nou, dar… puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut Bianca Sârbu în urmă cu câțiva ani. Artista si sotul ei cântau într-o trupă și aveau numeroase contracte, la diverse evenimente, la nunti și botezuri. La un astfel de eveniment era Marian Sârbu, soțul Biancăi, când i s-a făcut rău pe scenă.

După ce unei concurente de la „Dragoste fără secrete” i s-a făcut rău în cadrul emisiunii, prezentatoarea TV a vorit și despre perioada neagră. care a lăsat-o văduvă la 34 de ani, cu doi copii.

„Când Oanei i s-a făcut rău, eu eram pe balcon. Nu am mai fost în stare de nimic pentru că, primul meu soţ a murit în faţa ochilor mei. A căzut şi nu şi-a mai revenit. Când a venit ambulanţa, eu nu am putut să ies de acolo. Nu am mai fost bună de nimic. Eu am întrebat continuu, am stat jos, am întrebat. A doua zi, toată lumea a fost îngrijorată în ceea ce o priveşte pe Oana. Eu am spus că, dacă e ceva, să mergem toţi la spital. După, mi-am dat seama că şi-a revenit. Şi i-am spus Adelinei că, dacă e ceva, Doamne fereşte, niciodată să nu riscaţi sănătatea ei. Nici pentru 100 de apartamente. Eu n-am mai bătut moneda pentru că cei de acasă s-ar fi putut să vă critice că îi este rău şi voi tot staţi aici”, a povestit Bianca Sârbu la „Dragoste fără secrete”.

Acum, Bianca Sârbu iubește din nou și este în culmea fericirii. Artista și-a găsit liniștea în brațele lui Bogdan Romanescu, cu care s-a și căsătorit.