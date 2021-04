Cătălin Măruță l-a obligat pe What’s Up să-i ceară iertare fostei soții în direct, la TV. Cum a reacționat Simina din culise

What’s Up a fost invitat la Măruță în emisiune alături de Katarina, fiica lui Andrei Gheorghe, alături de care cântărețul a lansat de curând o piesă. Culmea, în direct, artistul a mărturisit că fosta lui soție formează un cuplu cu fratele Katarinei.

Simina, fosta soție a lui What’s Up se afla în culise în timp ce artistul făcea dezvăluirile acestea. În tot acest timp, ea părea că nu își dorește deloc să ia parte la aceste discuții, însă a schițat câteva rânjete pe sub mască.

„Katarina a copilărit cu fosta mea soție, familiile lor au fost prietene de mult. Fratele Katarinei are grijă de fosta mea soție de doi ani. Mai nou au făcut și un brand nou „Fam”

Măruță: Deci fosta ta soție este iubita fratelui Katarinei?

What’s Up: Da. E ceva rău în asta?

Măruță: Nu, dar să facem arborele genealogic.

What’s Up: Deci Max este un tânăr de 20 de ani foarte, foarte mișto. Are o engleză impecabilă. La fel, mă bate la orice oră în engleză. Lucrurile merg mai departe, iar noi am rămas prieteni, iar în caz că-ți zice nevastă-mea să fii naș, să nu fii, te rog eu! Fosta mea nevastă! Mamă,să vezi ce capace îmi iau.

Măruță: I-ai cerut iertare fostei tale soții?

What’s Up: Vreau să-mi cer iertare din toată inima mea tuturor oamenilor pe care i-am deranjat în ultimii ani. Nu am vrut să fac asta, eu sunt un iubitor de oameni, am România Mare pe mâna stângă. Nu-mi iese mereu, dar ca să iasă frumos trebuie să mulțumim HAHAHA Production.

Măruță: Nuu, cere-ți scuze fostei tale soții

What’s Up: Păi ce-am făcut?

Măruță: Pentru toate nebuniile tale: Simina, te iubesc, îmi pare rău pentru tot ce-am greșit.

What’s Up: Fosta mea soție, mă bate nașul la cap că altfel nu ceream iertare publică, aia e! Îți cer iertare că ți-am greșit și tu mi-ai greșit! Nu trebuie să ne mai ascundem după mascuță! Important e că am rămas prieteni, îți doresc tot binele din lume, să fii fericită și nu-l mai lua pe nașul de naș că e nașul meu!”.

