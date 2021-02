What’s Up și Alice s-au luat în secret?! “Nu e nevoie de acte”

What’s Up și iubita lui, Alice, au ajuns la emisiunea „Vorbește Lumea”, moderată de Lora și Cove, iar acolo au dezvăluit secretele unei relații care nu are nevoie de acte, ci doar de sentimente. Cei doi s-au „luat” la scurt timp după ce s-au cunoscut și le merge chiar foarte bine.

A fost ziua de naștere a lui What’s UP, astfel că a acceptat invitația venită de la Pro TV. Iar în emisiune a fost întâmpinat cu un mare tort, cadou de la cei doi prezentatori. A spus, instant: ”Ce-mi faceți voi acum? Am avut 100 de kilograme, acum patru ani, am ajuns acum la 81!”

Dar în scurt timp avea să dezvăluie că și-a oficializat relația la doar o lună după ce a divorțat. (CITEȘTE ȘI: WHAT’S UP ESTE NEVOIT SĂ RENUNȚE LA MUZICĂ PENTRU O PERIOADĂ)

„Ne bucurăm că ne iubim în fiecare zi”

Cei doi și-au tatuat verighete și au comentat despre asta. ”O voi păstra chiar dacă ne vom despărți”, spune ea, în timp ce el va apela la varianta… ”Ce să facem, mai apelăm la laser!” ”Noi am simțit așa… Ne-am făcut câte un fluturaș, că dragostea este fragilă”, a mai spus artistul.

”Eu sunt foarte fragil de felul meu”, a completat. ”Noi ne bucurăm că ne iubim în fiecare zi, facem gesturi mărunte dar dragi în fiecare zi”, a declarat Alice. (NU RATA: FOSTA SOȚIE A LUI WHAT’S UP IUBEȘTE DIN NOU! SIMINA L-A UITAT PE ARTIST)

”La 33 de zile de relație, ea avea 33 de ani atunci, și am cerut-o de soție. Pe nou, am zis. După 33 de zile am zis ca o vreau pentru toată viața, am întrebat-o și uite-ne. Actele nu îți garantează dragostea, oamenii se schimbă. Așa că am decis să ne facem acest simbol, fluturașul. Eu, ca ființă, sunt foarte fragil de felul meu. De Valentine’s Day bem un vin, poate facem un copil, dacă ne ajută bunul Dumnezeu”, a mărturisit What’s Up.

”Pentru iubire nu ai nevoie de acte. Asta cred eu. Iubirea rămâne, nu? Noi ne bucurăm de iubire în general, nu ne trebuie o zi specială pentru asta”, l-a completat Alicea Badea.

