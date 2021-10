Cătălin Moroșanu neagă toate zvonurile: “Nu s-a pus niciodată problema să divorțez de Georgiana”

Cătălin Moroșanu a dezmințit, încă o dată, zvonurile potrivit cărora ar urma să divorțeze de soția lui, Georgiana. În prezent, cei doi locuiesc separat, însă din motive care țin strict de profesie, în niciun caz din cauza vreunui conflict.

Georgiana și Cătălin Moroșanu au o relație de 19 ani. Au împreună o fiică, pe nume Natalis, pe care o țin departe de lumina reflectoarelor. Recent, în cadrul unui interviu, sportivul a vorbit despre mariajul său, după s-a spus că a fost la un pas de divorț.

Cei doi soți locuiesc, în clipa de față, separat. Cătălin Moroșanu este la București, unde are o academie sportivă, în timp ce Georgiana a rămas la Iași, cu fiica lor. Aceasta are un cabinet stomatologic, de care se ocupă cu pasiune.

Cătălin Moroșanu, relație sudată cu Georgiana: “Împreună am făcut foarte multe lucruri”

Familia se reunește, astfel, doar în weekend sau când cei doi au timp liber. Cătălin Moroșanu neagă, însă, zvonurile din ultimele săptămâni, potrivit cărora ar avea probleme în căsnicie.

“Eu cu soția mea avem o relație de 19 ani. Făceam împreună naveta cu trenul, stăteam la 18 kilometri de Iași și veneam cu trenul. Împreună am stat în căminul de studenți, împreună am stat în chirie, împreună ne-am făcut casa de la Iași. Împreună am făcut foarte multe lucruri.

Într-adevăr mai ieșeam în cluburi cu băieți, cu fete, și automat apărea «Uite ce face, vorbește cu persoana respectivă, uite ce se întâmplă». Presa abia așteaptă să vină cu totul felul de titluri scandaloase. Nu s-a pus niciodată problema să divorțăm”, a declarat Cătălin Moroșanu, potrivit gsp.ro.

Întrebat dacă a lovit vreodată vreo femeie, Cătălin Moroșanu a declarat scurt: “Sincer, în viața mea n-am lovit o femeie! De când sunt eu pe pământul ăsta n-am lovit o femeie!”.

(NU RATA: CĂTĂLIN MOROȘANU, PRINS BĂUT LA VOLAN ȘI LĂSAT FĂRĂ PERMIS. AVEM IMAGINILE “FLAGRANTULUI” POLIȚIEI)

Cătălin Moroșanu iese din politică. “Pentru mine, a fost o aventură”

Altfel, Cătălin Moroșanu este decis să iasă din politică. În 2012, de pe listele PDL, a fost ales consilier județean la Iași, după care, în 2016, a obținut un nou mandat, acum ca membru al PNL. Anul trecut a schimbat, însă, orașul și, susținut de național-liberali, a prins un mandat de consilier județean la Galați. Politica, însă, nu-l prinde și e hotărât să se retragă.

“Politica pentru mine a fost o aventură. O experiență de viață. Dacă mă uit în urmă, e foarte multă muncă, ai foarte multe dezamăgiri. Îmi doresc să-mi duc mandatul de consilier județean încă trei ani și planul meu este să ies din politică apoi”, a mai spus sportivul.