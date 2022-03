Cătălin Rizea: „Lucram fără bani la început!”

Adda și Cătălin Rizea formează unul dintre cele mai transparente cupluri din showbiz, însă puțini sunt cei care știu ce a stat la baza relației celor doi. Cătălin Rizea povestește cum a susținut-o la început de carieră pe soția sa, fiindu-i manager, dar și cum au ajuns cei doi să se căsătorească, trecând de la relația profesională, la cea de familie, din care a rezultat și un copil.

Adda și Cătălin Rizea aniversează șase ani de căsnicie, însă trecutul lor comun pare să fie unul mult mai tumultuos, decât ce s-a văzut după unirea destinelor. Cuplul are împreună un băiețel pe nume Alexandru, dar se mândresc și cu alte realizări ale artistei, deoarece Cătălin pare să fi fost omul din spatele succesului pe care cântăreața l-a înregistrat. Popularizarea cuplului a avut efecte benefice pentru ambii parteneri, însă Cătălin pare să fi fost cel care a avut de câștigat de pe urma bunei managerieri a soției artiste.

Cei doi au punctat apariții notabile în show-ul celebru “Asia Express”, iar Cătălin a reușit o clasare onorabilă în emisiunea “Chefi la cuțite”. Acum, Cătălin Rizea gătește la matinalul Antenei 1, iar Adda se ocupă atât de familie, cât și de muzică. Începuturile celor doi au fost, însă, dificile, Cătălin fiind omul care a avut grijă ca Adda să se simtă un adevărat artist, în momentul în care piesele sale făceau istorie pe radio și tv.

„Imediat după ce ne-am cunoscut, Adda avea foarte multe probleme din punctul ăsta de vedere. Managementul pe care îl avea la momentul respectiv nu putea să acopere sută la sută toată nevoia ei. Mi-a plăcut foarte mult ce am făcut pentru ea și în primul rând eram foarte fericit că ea are tot ce îi trebuie să se simtă artist. Ea a fost foarte mulțumită de ceea ce eu făceam pentru ea și a fost un moment în care mi-a zis: „Băi zi-mi ce vrei să facem. Vrei să rămâi să lucrezi cu mine pe zona asta, să fie separat de relația noastră?”

Am zis că „da”, am așteptat să fac chestia asta, sincer să fiu, lucram fără bani la început. După aceea, ea a venit la un moment dat, aveam și eu activitățile mele din care câștigam încât să-mi permit să stau liniștit. Apoi ea mi-a zis „Trebuie să ai un procent posibil, mă ajuți cu atâtea chestii, nu poti să mergi așa degeaba tot timpul”. Am făcut un procent care să fie al meu, care de fapt a devenit un fond comun al nostru, pentru că deja ne-am căsătorit și lucrurile au mers mai departe de acolo”, a declarat Cătălin Rizea în podcastul lui Horia Brenciu.

Iar Emily Burghelea face parte din categoria mămicilor influencer, care își expun copiii pe social media, fără a profita, însă, de pe urma micuței Amedea și a imaginii acesteia. De ce nu îi face Emily profil de Instagram fetiței sale, dar și cum punctează în cazul mamelor precum Nicole Cherry sau Alina Ceușan, care își cresc deja odraslele ca viitori influenceri, aflați chiar acum dintr-un material exclusiv.

Sursă foto: Instagram.com