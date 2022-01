S-au căsătorit pe repede înainte, au făcut un copil la fel de repede, iar acum au decis să se mute într-o nouă casă, deși vechea locuință nu era chiar atât de veche. Emily Burghelea a stat de vorbă cu noi și ne-a dezvăluit de ce ea și soțul ei au luat această hotărâre, dar și ce speră că se va schimba în viața lor.

Viața lui Emily Burghelea pare desprinsă dintr-un film adolescentin! Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” s-a îndrăgostit de Andrei, a devenit mamă, soție, iar acum face toate demersurile posibile pentru ca familia ei să fie fericită zi de zi.

„Am realizat că o casă mare nu este ce ne doream”

„Cheia” succesului ar fi ritmul alert în care se întâmplă totul. Fosta concurentă de la “Bravo, ai stil!” și soțul ei au luat decizia de a se muta într-o nouă casă. În exclusivitate pentru CANCAN NEWS, Emily Burghelea a vorbit despre această schimbare.

„Deși ne-am dorit extrem de tare casa în care locuiam, deși am mobilat-o de la zero, exact pe gustul nostru, am adus-o până în punctul în care să zicem: «Da! E perfectă!», am realizat că o casă mare nu este ce ne doream de fapt!

Ne-am dat seama că acel confort ne făcea să fim mai sedentari, iar noi suntem tineri, avem nevoie de aventură”, ne-a povestit Emily.

„Am pus piciorul în prag!”

Își doresc o viață plină de adrenalină, tocmai de aceea schimbările sunt la ordinea zilei. Însă, așa cum era de așteptat, orice pas pe care-l fac este calculat să le înfrumusețeze și mai mult traiul.

„Mi s-ar fi părut monoton să locuim toată viața în același loc! Ne dorim, de asemenea, să avem în jurul nostru doar lucruri cu adevărat utile! În noua casă ne dorim ordine si «oleacă» de minimalism!

Vechea casă era plină de obiecte pe care am realizat că nu le foloseam! Toate aceste obiecte nu făceau decât să ne încarce. Am pus piciorul în prag! O nouă casă, un nou început!”, a mai spus Emily.

