Multe femei se confruntă, zi de zi, cu depresia postnatală. Astfel de sentimente nu au ocolit-o nici pe Emily Burghelea, fosta asistentă TV de la „Acces Direct”. Frumoasa mămică ne-a povestit, în exclusivitate, cum a fost episodul ei depresiv, dar și cine a ajutat-o să-l depășească.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Emily Burghelea a vorbit despre episodul depresiv pe care l-a trăit recent. Blonda ne-a declarat că a avut nevoie de ajutor, întrucât a simțit, pe pielea ei, sentimente care îi erau complet necunoscute până în acel moment.

Emily și-a deschis sufletul și a abordat cel mai sensibil subiect. Din toate puterile sale, a transmis un mesaj emoționant mămicilor care se confruntă cu episoade de depresie postnatală sau chiar cu depresia în sine.

„Chiar dacă am avut un episod mai dificil zilele trecute, m-am regrupat rapid. Amedea are nevoie de mine energică, sănătoasă și puternică! Starea mamei este extrem de importantă pentru copil, de aceea mamele care se confruntă cu episoade de depresie postnatală sau chiar cu depresia postnatală în sine, trebuie ajutate RAPID de cei din jur, dacă nu se pot ajuta singure!”, spune Emily.

„Aproape că nu mai ești tu”

Fosta asistentă de la „Acces Direct” a descris cu lux de amănunte experiența nedorită pe care a trăit-o.

„Oh, și cel mai important… trebuie înțelese! Eu am avut un singur astfel de episod acut… și vreau să vă spun că a fost groaznic.

Eram cu capul într-un nor negru și nu puteam să văd nimic în jur! Absolut nimic! Nicio bucurie, nicio speranță, nicio rezolvare. În astfel de stări, aproape că nu mai ești tu… Și de cele mai multe ori, aceste stări sunt hormonale, nu au legătură cu ce gândim sau simțim noi, femeile care doar ce am născut.

Putem să fim fericite, împlinite, mulțumite. Este atât de parșivă această depresie încât te ia din senin, pe nepregătite, fară să fie declanșată de nimic concret. Dacă mai există și factori precum oboseala, stresul, suprasolicitarea, care să-i dea apă la moară… S-a terminat! Te-a «prins» în mrejele ei teribile! Partea bună este însă că trece! Mămici, nu vă temeți să cereți ajutor, să vă exteriorizați! Nu vă identificați cu starea! Noi nu suntem așa! Noi suntem puternice, vesele, energice! Depresia, dacă există, va trece!”, ne-a mai declarat Emily Burghelea, în exclusivitate.

„Am simțit că intru într-un nor negru care mă sufoca”

Episodul de depresie postnatală trăit de Emily a fost scurt, dar destul de violent. Proaspăta mămică ne-a povestit că, fără motiv, a trecut printr-un adevărat carusel de sentimente, a plâns mult și ajunsese în punctul în care nu mai găsea o soluție, singură, pentru a depăși problema. Cursurile facultății pe care o urmează, lucrurile de făcut în casă, îngrijirea fetiței și stresul au fost factorii care au adus-o pe Emily în episodul dureros de depresie.

„Știți vorba aceea: «Și băieții plâng câteodată»? Pe același principiu, și Emily are uneori zile proaste. Eu sunt o persoană a extremelor, entuziasmul care mă caracterizează și energia pozitivă pe care o transimt mereu se încadrează într-un fel de extremă. Am observat în jurul meu că nu sunt multe persoane care pot face asta în permanență. Eu reușesc să fiu pe plus constant. Îmi place să dau, îmi place să transmit, îmi place să-i înveselesc pe ceilalți și o fac din tot sufletul. Sunt un giver!”, mărturisește Emily.

„Mă sufoca, ploua înăuntru și era frig”

Blonda descrie, în imagini sumbre, tot ce a trăit, pe nepusă masă.

„Este atuul meu, însă, după atâta rafală de voie bună, s-a echilibrat balanța. De o zi am avut nevoie, atât… Dar, într-o singură zi, am ajuns cu succes la minus infinit! Se spune că femeile sunt mai sensibile după ce nasc, se spune că pot exista dereglări hormonale, nu stiu exact ce a fost. Deși nu pot spune că am avut un motiv concret, am simțit din senin că intru într-un nor negru din care nu mai pot să ies. Nu doar că era negru norul, mă sufoca, ploua înăuntru și era frig! Cam așa m-am simțit, din senin. Analizând situația mi-am dat seama că au fost luni la rând în care am dat tot ce am avut, am vrut să le fac pe toate singură, le-am făcut dar m-am epuizat”, a continuat Emily Burghelea, pentru CANCAN.RO.

„Am cedat și am plâns o zi întreagă”

„De curând, am început și facultatea, sunt la Comunicare și Relații Publice în ultimul an și asta clar mi-a aglomerat cu mult rutina zilnică. Campanii, facultate, «wifey life» și toate acestea în timp ce am grijă în permanență de Amedea, iubirea vieții mele, fetiță mea mică și scumpă! Sunt un titirez. Le fac pe toate! Chiar pot face asta… și asta am zis până în punctul în care am luat asupra mea încă o sarcina care m-a doborât și anume renovarea unei locuințe.

Atunci am cedat și o zi întreagă am plâns. Am plâns, am țipat, m-am dat cu capul de pereți, dar norocul meu a fost Andrei. El «m-a adunat» de pe jos, mi-a lipit fiecare bucățică din suflet cu iubire și m-a pus pe picioare. Mami, draga de ea, a venit de la Constanța val-vârtej, a stat cu cea mică.

Eu am intrat în«ședință» cu Andrei, am discutat și cu un psiholog și într-o zi m-am pus pe picioare, mulțumesc lui Dumnezeu! Puterea mea este el. Eu am 22 de ani, el este cu câțiva ani mai mare și totuși suntem amândoi implicati într-o mulțime de lucruri! Vrem să le facem PE TOATE și vrem să fim în fiecare zi mai buni și să evoluăm mai mult și mai mult, iar asta uneori poate fi epuizant. Am noroc și îi mulțumesc lui Dumnezeu că este acolo pentru mine mereu”, mai spune Emily.

„Trimit toată dragostea mea către mămicile singure”

„Mă gândesc cu durere în suflet că există pe lumea asta mame singure. Ele sunt puse în fata unor provocări imense, fară să aibă suportul unui soț iubitor. Să dai naștere unui prunc, să-l îngrijești și, în același timp, să faci și lucruri pentru tine poate să fie extraordinar de greu. Bărbații care nu stau lângă femeile lor în perioade dificile ca acestea sunt, din punctul meu de vedere lași. În momentul în care faci un copil trebuie să fii suficient de matur încât să îți asumi că atât copilul, cât și femeia, au nevoie de tine.

Trimit toată dragostea mea către mămicile care se confruntă cu situații similare sau poate mai dure decât cea prin care am trecut eu. Așa cum am spus, eu am avut noroc cu Andrei. Episoadele de depresie postnatală pot să fie multe, pot să fie chiar constante. Când ești cu capul în acel nor nu mai vezi nimic… dar nimic! Femeile care se confruntă cu asta trebuie ajutate. Este groaznic!”, a conchis Emily Burghelea, pentru CANCAN.RO.

