Emily Burghelea a dat proba de foc în urmă cu o zi. A fost nevoită să meargă la spital cu fetița ei! Nu e vorba de probleme medicale, ci micuța a trebuit să fie vaccinată! A plâns puțin, dar a fost curajoasă. Mămica ei a avut, în schimb, mari emoții.

Le-a împărtășit fanilor experiența, dezvăluind că s-a îngălbenit toată. ”Astăzi am fost cu cea mică la vaccin. A fost o zi plină de emoții! Pe lângă vizita la doctor, am fost și la prima probă pentru rochița de mireasă! Una rece, una caldă! Să nu fie monotonie, zic! Cea mică a rezistat EROIC! A plâns extrem de puțin și a fost super curajoasă! Eu în schimb…. M-am îngălbenit de 3 ori până la final!”, a scris Emily Burghelea, în dreptul fotografiei în care-și ține micuța în brațe. Comentariile au apărut imediat. ”Îmi petrec timpul pe Insta doar ca să vă văd”, ”Și eu am fost la vaccin cu cea mică. Cu pisi… mai multe emoții eu, pentru un fleac. Așa sunt mămicile, își fac griji”, ”Foarte frumoase sunteți și cea mică e curajoasă”, i-au scris admiratorii.

Emily Burghelea s-a îngălbenit toată! A ajuns la spital cu fetița ei: ”A rezistat eroic!”

Altfel, Emily vorbea cu fanii ei, zilele trecute, tot despre micuță. Se întreba dacă seamănă cu ea. ”De fiecare dată când mă vede machiată se uită ciudat la mine pentru câteva secunde! E foarte amuzantă! Poți să citești în ochii ei cum zice… `Mami, ce ai pe față, ești okey?!` Este din ce în ce mai expresivă, îți vine să o mănânci! Abia aștept să văd cum o să reacționeze la botez! Cred că mai mult o să plâng eu decât ea! Semănăm!”, a scris Emily în dreptul fotografiei.

I s-a răspuns chiar amuzant. ”Sunteți frumoase! Da, semănați, dar nu în totalitate. Are și caracteristici de la Andrei!”, ”Doamne, cât de frumoase sunteți”, ”Deși tăticul ei apare mereu cu mască, pot totuși să spun că micuța e leită lui”, au scris admiratorii lui Emily.

Sursa foto: Instagram