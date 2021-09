Emily Burghelea a îmbrăcat rochia de mireasă și este cum nu se poate mai fericită, căci i-a spus „Da” alesului inimii sale și în fața lui Dumnezeu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu blondina și vă prezentăm, în exclusivitate, detalii emoționante de la evenimentul care a avut loc la biserica Sfântul Elefterie cel Nou, acolo unde Emily a visat să se căsătorească, precum și informații despre marea petrecere care va avea loc mâine. De asemenea, ne ținem de cuvânt și tot noi vă spunem, în exclusivitate, ce nume poartă fetița vedetei!

Emily Burghelea a îmbrăcat rochia de mireasă, iar noi avem primele imagini de la marele eveniment! Frumoasa blondină a ales să poarte în ziua cea mare o rochie tip sirenă, foarte simplă, dar foarte sexy, căci și-a lăsat la vedere spatele, dar și puțin din coapsă. Cu toate acestea, ținuta i-a creat ceva probleme lui Emily.

Emily a optat pentru un voal lung, alb, pentru o coafură lejeră din waves, un machiaj delicat, iar atitudinea a făcut totul! Nici proaspătul ei soț, Andrei, nu s-a lăsat mai prejos. „Iubitul lui Emily”, așa cum îl cunoaște toată lumea, a purtat un costum negru, cu papion negru și cămașă albă, iar amândoi au strălucit în cea mai importantă zi din viața lor.

Emily Burghelea și Andrei au botezat-o Amedea Ștefania pe fetița lor

Bucuria din familia lui Emily Burghelea a fost una dublă, pentru că în aceeași zi a cununiei religioase, fetița ei a fost creștinată. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, numele fetiței vedetei, așa cum v-am promis, precum și declarațiile exclusive ale blondinei.

„A fost totul la superlativ, așa cum ne-am așteptat. Atât eu, cât și Andrei, am fost foarte emoționați. Am avut emoții pentru cea mică, dar a fost foarte cuminte și foarte liniștită în timpul slujbei. Am trecut prin toate stările, lacrimi, râsete cu gura până la urechi! Cea mică a fost delicioasă în momentul în care am dezbrăcat-o să o băgăm în cristelniță, m-a surprins chiar și pe mine. O cheamă Amedea Ștefania, iar noi o adorăm!

Petrecerea de nuntă va fi mâine, am ales să facem «nuntezul» separat de petrecere, pentru a nu ne încărca inutil cu stres. De-abia așteptăm să ne distrăm alături de invitații noștri, cu siguranță va fi o zi și o seară de neuitat”, ne-a spus Emily.

Lăutarii îi cântau, designerul îi cosea rochia!

„Rochia de mireasă a fost gândită special pentru mine, am terminat-o la 5 dimineața în ziua cununiei. Am avut mari emoții cu ea, am trecut prin peripeții, îmi cântau lăutarii, acasă, iar designerul și stilistul meu, Ionuț Dimache, era lângă mine și cosea, la propriu, rochia pe mine. A cusut la ea chiar înainte de a merge la biserică.

Mereu îmi voi aduce aminte de aceste lucruri și de modul superb în care a arătat la final. Nimeni nu va putea niciodată să o reproducă”, a adăugat Emily Burghelea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Când mă uit la Andrei și la fetiță, îmi dau lacrimile”

Dacă unele femei nu au parte de ajutor din partea iubiților sau din partea soților atunci când vine vorba de copii, Emily Burghelea chiar se poate considera o mămică norocoasă! Andrei o ajută cu cea mică și cei doi se descurcă de minune, singuri, cu tot ce este nevoie.

„Andrei este un tată incredibil! Știe să o schimbe, să o spele, să se joace cu ea, o înțelege și știe exact ce vrea, când vrea, cum vrea. Este tatăl PERFECT, când mă uit la Andrei și la fetiță, uneori îmi dau și lacrimile.

Nici nu-mi vine să cred că sunt ai mei! Îi iubesc infinit! Referitor la partea profesională, televiziunea și moda rămân marea mea dragoste! Poate reușesc să le îmbin cumva, dar încă nu știu nimic sigur! Rămâne să vedem din toamnă cum se aliniază planetele!”, a declarat Emily, în urmă cu scurt timp, pentru CANCAN.RO.