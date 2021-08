Mult a fost, puțin a rămas! După ce a avut parte de o logodnă restrânsă, din cauza pandemiei, Emily Burghelea poate, în sfârșit, să organizeze nunta visurilor sale! Frumoasa blondină ne-a oferit declarații exclusive despre cea mai frumoasă zi din viața ei, la pătrat, căci în aceeași zi va fi creștinată și fetița ei și a lui Andrei.

Pandemia nu a lăsat-o pe Emily să aibă familia alături în ziua logodnei sale cu Andrei, astfel că blondina a pregătit, acum, un eveniment dublu, de mare amploare, la care vor participa toți oamenii săi de suflet.

Emily s-a gândit că ar fi minunat dacă ar avea nunta și botezul celei mici în aceeași zi, așa că nu a mai stat pe gânduri și s-a pus pe treabă. Rapidă și ambițioasă, așa cum o știm cu toții, Emily a pus la punct cele mai mici detalii și a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO. A ales tematica evenimentului, a ales localul, a gândit, în amănunt, totul legat de botezul fiicei sale, dar a rămas fără rochie de mireasă! Emily ne-a povestit că încă nu a găsit ținuta perfectă și că, cel mai probabil, va ajunge să o construiască de la 0.

Mai mult, frumoasa mămică ne-a declarat că domnișoară de onoare îi va fi chiar fetița ei, iar totul o să fie exact așa cum a visat.

„A fost dureros să fiu îmbrăcată în rochie albă și să nu-mi pot îmbrățișa mama”

Cel mai dureros moment din cadrul logodnei sale cu Andrei a fost faptul că nu a putut să o aibă alături pe mama ei, de care este atât de atașată. Din păcate, Emily și iubitul său au avut, la momentul respectiv, alături doar nașii.

„În septembrie va avea loc cea mai importantă zi din viața noastra! Vom face atât botezul, cât și cununia la biserică. Deși am făcut atât logodna, cât și cununia civilă, nu am reușit să ne bucurăm cu adevărat de acele momente din cauza pandemiei. La logodnă am avut voie să intrăm în biserica doar cu nașii. Nu am avut alături nici familia, nici prietenii, pe nimeni în afara de nași.

A fost extrem de dureros pentru mine să fiu îmbrăcată în rochie albă și să nu îmi pot îmbrățișa mama…Vrem ca ziua în care facem nunta și botezul să fie cu totul specială! Am organizat o petrecere restrânsă, afară, la piscină, cu tematica Fairytale. Vom merge pe culori pastelate, iar Andrei va avea o ținută pastelată, va fi un ginerică atipic, special.

Încă suntem în negocieri în ceea ce privește dansul mirilor. Le-am pregătit tuturor invitaților noștri foarte multe surprize! Nu va fi o nuntă clasică, va fi ceva special. Îmi doresc doar ca totul să iasă așa cum visăm amândoi și lumea să se distreze alături de noi, să se simtă toți invitații bine”, a spus Emily Burghelea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Nunta îi bate la ușă, dar nu are rochie de mireasă!

Emily ne-a declarat că deși mai este foarte puțin până vine cea mai importantă zi din viața ei și deși toate miresele se preocupă cu luni bune înainte să găsească rochia perfectă, frumoasa blondină nu a ajuns, încă, la acel capitol.

Mai în glumă, mai în serios, Emily ne-a povestit că nu are nicio idee în privința rochiei de mireasă și că până acum nu a găsit niciun model care să o dea pe spate.

„Asta e problema! Nu am rochie de mireasă încă. Cred că voi ajunge să fac una de la 0. Am probat câteva, dar niciuna nu m-a dat pe spate. Îmi doresc să fiu o mireasă atipică, dar dacă mai amân mult acest aspect, voi ajunge să-mi fac rochia din staniol! Asta ar fi cu adevărat special! Trebuie să mă asortez și cu cea mică, așa că e foarte complicat. Andrei este mai calculat. A vorbit deja la Viggo, știe ce va purta…rămâne de văzut”, a conchis Emily, pentru CANCAN.RO.

