Decizia care dinamitează showbizul! Când are de gând Emily Burghelea să revină în televiziune: „Poate...”

Emily Burghelea este una dintre cele mai sexy femei din showbizul nostru și a devenit cunoscută după ce a participat la „Bravo, ai stil”, iar mai apoi a fost asistentă la Antena 1. De 2 luni a devenit mămică, iar viața ei a căpătat un alt sens, însă chiar și așa, fanii blondinei așteaptă cu sufletul la gură revenirea ei în televiziune.

Zilele trecute, CANCAN.RO a stat de vorbă în aeroport cu Emily Burghelea și cu iubitul ei, Andrei și a aflat câteva detalii savuroase din viața blondinei.

Proaspăta mămică ne-a declarat că se descurcă foarte bine cu cea mică și atât ea, cât și Andrei, mai doresc un copil. Toate, însă, la timpul lor! Sinceră și directă, Emily a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor: are sau nu de gând să revină în televiziune.

„Da, mai vrem un copil, mi se pare că ne descurcăm foarte bine, de parcă facem asta dintotdeauna. Ni s-au dezvoltat așa niște simțuri și chiar ne descurcăm bine. Nu ne ajută nimeni cu fetița, pe iubitul lui Emily îl ajută Emily, iar pe Emily o ajută iubitul lui Emily” a spus Emily Burghelea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Ai de gând să te reîntorci în televiziune atunci când fetița va mai crește?” a întrebat-o reporterul nostru, pe frumoasa mămică.

„Poate mai târziu, poate chiar acum…cine știe” a spus Emily Burghelea, cu un zâmbet uriaș pe față, de parcă ne pregătește ceva…bombastic!

Cum s-au descurcat Emily și Andrei, la primul zbor cu fetița lor

Emily avea să le descrie fanilor, pe Instagram, cum s-a comportat fetița pe timpul zborului către Iași. ”Astăzi a fost o zi mare pentru noi toți! Am plecat împreună la Iași cu avionul! Cea mică s-a descurcat foarte bine, a fost cumințică și, zic eu, i-a plăcut! La decolare a zâmbit și la aterizare a adormit! A stat trează tot drumul, a zâmbit și ne-a înveselit! Să știți că eram cât pe ce să pierdem avionul! Ne-am dat seama în ultimul moment că nu avem cărucior de travel! Ce credeți că am făcut? Am plecat să căutăm unul cu câteva ore înainte de plecare! Am avut noroc că am găsit exact ce ne doream imediat. Se face mic, mic, mic și poate fi luat în cabină. Am reușit să fac și bagajul în timp util și am decolat glorioși!”, a scris Emily.