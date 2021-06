Emily Burghelea și-a fixat obiectivul: ”Vara asta vreau să fiu bine în costum de baie!” Cum arată la 8 săptămâni de când a devenit mămică

Emily Burghelea este mămică de fix două luni, o mămică fericită alături de Andrei, soțul ei misterios, iar de trei săptămâni și-a fixat obiectivul: este despre siluetă, despre vară, despre constum de baie!

Așa că Emily a început, de trei săptămâni, programul care îi va face trupul tras prin inel. ”Au trecut 8 săptămâni de când am adus-o pe cea mică pe lume și 3 de când am decis că vara asta vreau să mă simt bine în costum de baie, chiar dacă am născut! Mănânc sănătos și echilibrat, astfel încât să o pot hrăni în continuare pe cea mică la sân, fac mișcare️ și folosesc cremele anticelulitice”, a dezvăluit Emily Burghelea pe Instagram, în dreptul unei fotografii în care arată de nota 10. (NU RATA: CUM I-AU DECORAT EMILY BURGHELEA ȘI IUBITUL EI CAMERA MICUȚEI)

Emily Burghelea și-a fixat obiectivul: ”Vara asta vreau să fiu bine în costum de baie!”

Aceeași Emily își făcea o radiografie după ce trecuseră cinci săptămâni de când născuse. ”Deși au trecut doar 5 săptămâni de la naștere, mi-am revenit aproape în totalitate. Teoretic, până la 6 săptămâni sunt lăuză … dar practic, având în vedere că mă simt foarte bine, am dat skip ultimei săptămâni si am venit repede, repede, într-o repriză de somn a fetiței, până la sală. Îmi era dor să fac sport! Ce-i drept, am făcut sport până în luna a 8-a de sarcină. Nu am avut nicio frică si asta a contat cel mai mult. Dacă as fi avut timp, vă spun sincer că as fi mers la sală până în ultima clipă daaaaar în ultima lună am fost prea ocupată să termin cumpărăturile pentru fetiță”, a fost prima parte a textului pe care Emily l-a asternuit pe Instagram. (CITESTE SI: EMILY BURGHELEA A SCOS FOTOGRAFIA DE MILIOANE: ”ESTE INCREDIBIL!”)

Apoi a povestit momentele inedite din ziua în care urma să aducă pe lume minunea din viața ei. ”Țin minte că după o zi în care am alergat efectiv de dimineața până seara prin oras să fiu sigură că am luat tot ce am nevoie, am ajuns acasă, m-am uitat pe lista de cumpărături si am zis: “Gata. Acum am terminat toata treaba, mami, te astept acasă!” Ce credeți că s-a întâmplat?! Seara MI S-A RUPT APA!!!!!!! Am comunicat cu ea extrem de bine. A fost cel mai bun si blând copil! M-a lăsat să fac tot ce am vrut cât a fost în burtică. Sportul a fost chiar cea mai usoară chestie! Am filmat două clipuri cu ea în burtică, am plecat în Dubai cu puțin timp înainte să nasc, am dansat, am cântat, m-am jucat si m-am distrat. Simțeam că tot ce simt eu simte si ea. Am făcut tot ce m-a făcut fericită si îmi doresc din suflet ca toată viața ei să aibă parte doar de fericire!

Fiecare femeie are ritmul ei, are limitele ei. Eu am reusit să fac toate astea pentru că am avut grijă să țin cont doar de LIMITELE MELE, NU DE LIMITELE IMPUSE DE ALȚII. Toată lumea îmi zicea… esti crazy! Stai mai potolită! Nu mai țopăi. Nu e bine să faci asta, nici asta, nici asta. Am avut curajul să le spun: ”Mulțumesc, dar mă descurc! Îmi cunosc limitele!” Asa a si fost. Am adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă! Veselă, cuminte si bună! Nu lăsați pe nimeni să facă legi pentru voi! Voi stiți cel mai bine cât puteți si cum puteți! Emily vă iubeste mult si este aici pentru voi oricând! Dacaă ai citit tot textul, îți mulțumesc si-ți mai spun, iar, te iubesc!”, a fost mesajul lui Emily Burghelea.

Sursa foto: Instagram