Cum i-au decorat Emily Burghelea și iubitul ei camera micuței

Emily Burghelea a decorat camera micuței și arată superb! Fanii au apreciat gusturile fostei asietente tv, dar au avut timp și de câteva glumițe.

Emily avea să dezvăluie că petrece foarte mult timp acolo, iar iubitul ei, Andrei, îi aduce chiar mâncarea la pat. ”Welcome to my baby room. Dacă întreabă cineva unde sunt, aici mă găsiți! Camera ei a devenit locul meu favorit din toata casa! Am echipat corespunzator “CRIBU-UL” și ies de aici doar când este vreo urgență. Avem cam tot ce ne trebuie înăuntru. Uneori, @iubitul_lui_emily aduce chiar și mâncare pentru mami. Căsuța este suficient de mare încât să dorm în ea, mi-am adus câteva cărți și mă simt ca în tabără. Sus este un alt pătuț în care doarme…. Andrei! :))))) E foarte amuzant. Ne distrăm! Nu prea dormim, dar cine are nevoie de somn?! It’s okeeeey! Suntem tineri!”, a scris Emily. (CITEȘTE ȘI: EMILY BURGHELEA ȘI-A NĂUCIT IUBITUL: ”NU POT SĂ CRED! ASTA NU TREBUIA…” ARE LEGĂTURĂ CU MICUȚA)

Iar reacțiile fanilor au fost prompte. ”Doaaaaamne, cât de frumoooos. Micuța prințesă este cea mai norocoasă să vă aibă”, ”LoL, sus doarme Andrei? Nu cred, cred că râdeți și voi de voi ce faceți”, au fost două dintre comentarii.

Emily Burghelea, mesaj emoționant după doi ani de relație cu Andrei

Emili Burghelea și Andrei au sărbători doi ani de relație, cu bune, cu rele. Chiar Emily avea să noteze, într-un emoționant mesaj, clipele prin care trecut ei. “Doi ani de iubire divină. Au fost cei mai intenși și mai frumoși ani din viața mea! Eram la un pas acum multă vreme să nu ne mai împăcăm și totuși, iată-ne! Suntem aici ÎMPREUNĂ! Te ador și îți mulțumesc ca exiști. Îmi faci viața mai frumoasă în fiecare zi. Ce simt pentru tine nu se poate descrie în cuvinte. Ești inima și viața și sufletul meu @iubitul_lui_emily iar acum suntem 3! Ce pot să-mi doresc mai mult? Nimic! Doar pe voi doi #forever #iloveyoubaby”, scria Emily în urmă cu doar câteva zile.