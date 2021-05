Emily Burghelea a scos fotografia de milioane: ”Este incredibil!”

Emily Burghelea a scos pe Instagram o nouă poză cu micuța ei fetiță, care nu a împlinit încă o lună de viață. Iar internauții nu au ratat ocazia să o felicite pe Emily și să aducă numai complimente micuței.

Chiar de 1 Mai, Emily Burghelea a arătat fotografia cu fetița ei, pe când avea doar o săptămână. ”Este cel mai fericit 1 Mai de până acum! Nu sunt la vreo petrecere sau la vreun festival, sunt acasă, stau în pat și o admir pe fetița mea cum doarme la pieptul meu. Nimic nu se poate compara cu sentimentul acesta. O iubesc la infinit și mă face să fiu cea mai fericită din lume în fiecare secundă, prin simpla ei prezență! Poza aceasta este făcută la o singură săptămână de viață! Acum are 3 și deja s-a schimbat foarte mult. Este incredibil cât de repede cresc copiii. Sunt fantastici! Cred că voi face tablou această fotografie. Îmi este extrem de dragă, iar astăzi, de 1 Mai, am decis să o sharuiesc cu voi!”, a scris fosta asistentă tv. (CITEȘTE ȘI: EMILY BURGHELEA ȘI-A NĂUCIT IUBITUL: ”NU POT SĂ CRED! ASTA NU TREBUIA…” ARE LEGĂTURĂ CU MICUȚA)

”Minunată”, ”Doamne, ce scumpete”, ”Ce frumoasă este fetița, E scumpă e”, sunt câteva dintre reacțiile admiratorilor lui Emily Burghelea.

Fotografia de milioane! Emily Burghelea a decorat casa micuței

Emily Burghelea a decorat și camera micuței și arată superb! Fanii au apreciat gusturile fostei asietente tv, dar au avut timp și de câteva glumițe. (NU RATA: CUM A LĂSAT-O FĂRĂ CUVINTE IUBITUL PE EMILY BURGHELEA! POZĂ CU MICUȚA LA CARE FOSTA ASISTENTĂ A EXCLAMAT: ”WHAAAAAAT?”)

Emily avea să dezvăluie că petrece foarte mult timp acolo, iar iubitul ei, Andrei, îi aduce chiar mâncarea la pat. ”Welcome to my baby room. Dacă întreabă cineva unde sunt, aici mă găsiți! Camera ei a devenit locul meu favorit din toata casa! Am echipat corespunzator “CRIBU-UL” și ies de aici doar când este vreo urgență. Avem cam tot ce ne trebuie înăuntru. Uneori, @iubitul_lui_emily aduce chiar și mâncare pentru mami. Căsuța este suficient de mare încât să dorm în ea, mi-am adus câteva cărți și mă simt ca în tabără. Sus este un alt pătuț în care doarme…. Andrei! :))))) E foarte amuzant. Ne distrăm! Nu prea dormim, dar cine are nevoie de somn?! It’s okeeeey! Suntem tineri!”, a scris Emily.