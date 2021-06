”Mami și tati au ieșit în oraș!” Cu cine a rămas acasă fetița lui Emily Burghelea: ”Sunt cea mai fericită!”

Emily Burghelea și Andrei, iubitul misterios, și-au făcut timp pentru o ieșire în oraș, ca în vremurile nu de mult timp trecute. Iar fosta asistentă tv avea să spună că i-a fost dor de așa ceva.

Doar că, brusc, i s-a făcut dor de micuța ei, pe care a lăsat-o acasă. Sora lui Andrei a făcut-o pe bona. ”Mami și tati au ieșit în oraș! Îmi era dor de evenimente, iar în această seară am bifat cu succes două! @iubitul_lui_emily a acceptat să meargă cu mine și sunt cea mai fericită, dar sinceră să fiu mi s-a făcut super dor de cea mică! (Știu că este acasă și doarme liniștită cu sora lui Andrei, dar totuși îmi stă mintea doar la ea! Abia aștept să ajung acasă s-o pup!”, a scris Emily Burghelea pe Instagram. (NU RATA: CUM I-AU DECORAT EMILY BURGHELEA ȘI IUBITUL EI CAMERA MICUȚEI)

Imediat a venit reacția fanilor ei. ”Da de ce nu își dă masca jos….eu cred că fetița era cea mai importantă și pe ea ne-ai aratat-o….ce rost mai are să-l ții ascuns sau el să vrea să fie ascuns….”, ”Ce frumoși sunteți️”, ”Stelele, luna și soarele să vă înconjoare cu iubire, fericire și multă dragoste în sufletele voastre. Vă iubim”, au comentat internauții.

Cum a slăbit Emily Burghelea de când a devenit mămică

Emily Burghelea este mămică de fix două luni, o mămică fericită alături de Andrei, soțul ei misterios, iar de trei săptămâni și-a fixat obiectivul: este despre siluetă, despre vară, despre constum de baie! (CITEȘTE ȘI: EMILY BURGHELEA ȘI-A NĂUCIT IUBITUL: ”NU POT SĂ CRED! ASTA NU TREBUIA…” ARE LEGĂTURĂ CU MICUȚA)

Așa că Emily a început, de trei săptămâni, programul care îi va face trupul tras prin inel. ”Au trecut 8 săptămâni de când am adus-o pe cea mică pe lume și 3 de când am decis că vara asta vreau să mă simt bine în costum de baie, chiar dacă am născut! Mănânc sănătos și echilibrat, astfel încât să o pot hrăni în continuare pe cea mică la sân, fac mișcare️ și folosesc cremele anticelulitice”, a dezvăluit Emily Burghelea pe Instagram, în dreptul unei fotografii în care arată de nota 10.