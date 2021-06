Emily Burghelea și-a plimbat micuța cu avionul! Ce i s-a întâmplat fostei asistente TV înainte de a urca

Emily Burghelea și Andrei, soțul ei misterios, au părăsit Capitala. Cu avionul. Nu singuri, ci cu micuța lor de două luni și jumătate. A fost primul zbor al fetiței, care, după cum spune Emily, s-a descurcat foarte bine.

Emily avea să le descrie fanilor, pe Instagram, cum s-a comportat fetița pe timpul zborului către Iași. ”Astăzi a fost o zi mare pentru noi toți! Am plecat împreună la Iași cu avionul! Cea mică s-a descurcat foarte bine, a fost cumințică și, zic eu, i-a plăcut! La decolare a zâmbit și la aterizare a adormit! A stat trează tot drumul, a zâmbit și ne-a înveselit! Să știți că eram cât pe ce să pierdem avionul! Ne-am dat seama în ultimul moment că nu avem cărucior de travel! Ce credeți că am făcut? Am plecat să căutăm unul cu câteva ore înainte de plecare! Am avut noroc că am găsit exact ce ne doream imediat. Se face mic, mic, mic și poate fi luat în cabină. Am reușit să fac și bagajul în timp util și am decolat glorioși!”, a scris Emily. (CITEȘTE ȘI: ”MAMI ȘI TATI AU IEȘIT ÎN ORAȘ!” CU CINE A RĂMAS ACASĂ FETIȚA LUI EMILY BURGHELEA: ”SUNT CEA MAI FERICITĂ!”)

Avea să continue descrierea. ”Ce aventură! Parcă trăiesc mai intes ca niciodată de când a venit cea mică pe lume! Totul, absolut totul se întâmplă extrem de repede și, culmea, am timp să fac totul chiar dacă fac 1517191 de lucruri pe zi! Dumnezeu îți dă si putere când îți dă copii! Este incredibil! APROPOOOOOO! @iubitul_lui_emily s-a gândit să vă facă o surpriză! Face cadou la el pe instagram un cărucior identic cu cel pe care îl avem noi! Intrați la el să vedeți ce și cum! Mi s-a părut o super idee! Vă ținem la curent! Much love!”, a punctat fosta asistentă TV.