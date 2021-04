Emily Burghelea, topită după fetița ei! Ce fotografie emoționantă a împărtășit cu fanii din social media

Emily Burghelea a devenit mămică în urmă cu 2 zile și este în culmea fericirii. Frumoasa blondină a ajuns acasă cu cea mică, iar iubitul său, Andrei, în sfârșit se poate bucura de prezența fiicei sale, după ce, în toată perioada în care Emily a stat în spital nu și-a dezlipit nicio secundă privirea de la geamul de la care proaspăta mămică îi făcea mereu cu mâna și îi trimitea pupici.

În această dimineață, Emily Burghelea a postat pe contul său de Instagram o fotografie emoționantă cu fetița ei. Blondina i-a cuprins piciorușul cu mâna și a scris, în dreptul imaginii: „Bună dimineața, soare”, bucurându-i pe cei care o urmăresc în social media.

Pentru moment, la fel ca multe alte vedete, Emily Burghelea a decis să-i păstreze ascunsă imaginea fiicei sale, dat fiind faptul că aceasta este mult prea micuță pentru a o expune în social media. Imediat după aceasta, frumoasa blondină a postat o imaginea cu ea și fiica ei, după ce au ajuns acasă. Andrei le-a îmtâmpinat pe cele două cu un decor de vis, completat de o mulțime de baloane colorate în roz.

„Bine ai venit acasa, ingerasule! ?? Incepe aventura vietii noastre. ?? Esti pregatit @iubitul_lui_emily? ?”a scris Emily Burghelea, în dretpul postării.

Emily Burghelea, primele declarații după ce a devenit mămică

Ieri, Emily Burghelea a povestit, pentru CANCAN.RO, cum au decurs cele 24 de ore de travaliu și cum a reușit să aducă pe lume o fetiță perfect sănătoasă, de care s-a îndrăgostit pe loc.

”Văd viața cu alți ochi și nu doar în termeni metaforici. Doamna doctor Romanescu mi-a pus fetița pe piept, iar acele trăiri vor rămâne pentru totdeauna în sufletul meu. M-am îndrăgostit de ea instantaneu. Este o luptătoare! Datorită ei în primul rând am reușit să nasc natural, pentru că a rezistat travaliului extrem de lung, de 24h. A fost muncă în echipă. Fetița, doamna doctor și eu. Dacă una dintre noi ar fi cedat, visul acesta nu ar fi devenit realitate. Am avut contracții extrem de lungi, extrem de puternice pe tot parcursul travaliului, însă colul s-a dilatat foarte greu. Doamna doctor spune că am țesuturi bune, chiar prea bune, prea rezistente. Acesta aspect nu a fost totuși un impediment. Deși alți doctori cu siguranță mi-ar făcut cezariană, doamna Romanescu a avut răbdare cu mine și m-a susținut. Iubitul meu soț a stat cu sufletul la gură, nu a dormit deloc, a vegheat geamul salonului în care eram, de jos, din mașină. Acum este în extaz”, a spus Emily.

Sursă foto: Instagram