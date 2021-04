Emily Burghelea este mămică! A născut joi seara, după un travaliu de aproape 24 de ore. La scurt timp, avea să facă și marele anunț.

Pe Instagram, acolo unde în premanență a ținut legătura cu fanii ei, a spus prin ce clipe a trecut. ”Patru ore a durat travaliul, însă am reușit să duc la bun sfârșit misiunea. La 22.40 am născut pe cale naturală o fetiță perfect sănătoasă de 3200 g de care m-am îndrăgostit instantaneu. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. A fost extrem de intens, dar nu m-am dat bătută. Am ținut-o în brațe imediat după expulzie și m-am pierdut în ochii ei mari și frumoși! Ceva mai frumos de atât nu există pe pământ. Ne uitam una la alta cu atâta pasiune! A fost atât de puternica! A rezistat travaliului greu, s-a luptat și a câștigat! Este minunată! Să știți că doamna dr. a spus că seamănă cu @iubitul_lui_emily 🤷🏼‍♀️ #newborn #angel #purelove #happiness #thanksgod”, a scris Emily.

Emily Burghelea a devenit mămică! Primele declarații ale fostei asistente tv despre micuță

Care avea să dea și primele declarații, pentru CANCAN.RO. ”Văd viața cu alți ochi și nu doar în termeni metaforici. Doamna doctor Romanescu mi-a pus fetița pe piept, iar acele trăiri vor rămâne pentru totdeauna în sufletul meu. M-am îndrăgostit de ea instantaneu. Este o luptătoare! Datorită ei în primul rând am reușit să nasc natural, pentru că a rezistat travaliului extrem de lung, de 24h. A fost muncă în echipă. Fetița, doamna doctor și eu.

NU RATA: EMILY BURGHELEA ȘI IUBITUL, CUNUNIE ÎN MARE TAINĂ. PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE AU DEVENIT SOȚ ȘI SOȚIE

Dacă una dintre noi ar fi cedat, visul acesta nu ar fi devenit realitate. Am avut contracții extrem de lungi, extrem de puternice pe tot parcursul travaliului, însă colul s-a dilatat foarte greu. Doamna doctor spune că am țesuturi bune, chiar prea bune, prea rezistente. Acesta aspect nu a fost totuși un impediment. Deși alți doctori cu siguranță mi-ar făcut cezariană, doamna Romanescu a avut răbdare cu mine și m-a susținut. Iubitul meu soț a stat cu sufletul la gură, nu a dormit deloc, a vegheat geamul salonului în care eram, de jos, din mașină. Acum este în extaz”, a spus Emily.