Emily Burghelea și iubitul, cununie în mare taină. Primele declarații după ce au devenit soț și soție

Emily Burghelea și iubitul ei, Andrei, au devenit soț și soție. Cei doi s-au prezentat în fața ofițerului de stare civilă și sunt o familie cu acte în regulă. Fosta asistentă de la Acces Direct a făcut și primele declarații, după ce a devenit femeie căsătorită.

În luna noiembrie anul trecut, Emily Burghelea își surprindea fanii cu câteva fotografii de la biserică, dar și cu o rochie spectaculoasă. Atunci, vedeta a declarat că s-a căsătorit cu cel care a făcut-o mămică, dar adevărul este altul. La momentul respectiv, Emily și iubitul ei au mers în fața preotului pentru a face o logodnă, însă marele eveniment a avut loc în această sâmbătă.

Îmbrăcați foarte elegant și emoționați peste măsură, cei doi s-au prezentat în fața ofițerului de stare civilă și au spus marele „DA”. Însă înainte de toate, Emily și Andrei au fost nevoiți să treacă printr-o serie de peripeții. Vedeta și-a pierdut buletinul, analizele le expiraseră, iar ca să fie totul și mai dramatic, frumoasa blondină i-a făcut o glumă soțului ei. Cu o zi înainte de nuntă, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! i-a spus că i s-a rupt apa.

„Da, am făcut-o și pe asta. Acum suntem oficial soț și soție, nu? Da, ești soția iubitului lui Emily. Am avut super mari emoții. Ceremonia a fost foarte discretă. Am avut aproape doar persoanele foarte apropiate și a fost mai bine”, a declarat Emily pe Instagram.

Emily Burghelea se pregătește să devină mămică

Fosta asistentă Tv este pe ultima sută de metri cu sarcina și este în culmea fericirii. Emily Burghelea abia așteaptă să-și strângă la piept fetița și să-i ofere tot ceea ce are nevoie, tocmai de aceea în perioada asta se ocupă intens de pregătirile necesare.

„Cam trei săptămâni ne mai despart de marea întâlnire cu fetiță noastră. Sincer, simt că au intrat zilele în sac! Mai avem multe de făcut! Îmi doresc că în momentul în care vine acasă totul să fie absolut perfect, să fie o atmosfera liniștitoare și să avem tot ce ne trebuie dar că asta să fie posibil, trebuie să trecem prin foc zilele acestea!

Zis și făcut! De dimineață până seară alergăm prin oraș, ba împreună, ba separați. Suntem cam 75% gata cu pregătirile", a declarat Emily Burghelea pentru FANATIK.

