Emily Burghelea naște! Influencerița a intrat în travaliu de 12 ore „Îmi voi ține fetița în brațe” FOTO

Emily Burghelea urmează să nască! Fosta asistentă Tv își ține fanii la curent cu fiecare amănunt legat de fetița ei. Blondina a postat o fotografie din spital în timp ce este în travaliu și zâmbește fericită.

Emily le-a mărturisit fanilor, odată cu postarea făcută, că nu este speriată și nu simte nicio durere, datorită faptului că nerăbdarea și fericirea de a-și cunoaște bebelușul sunt mult mai mari.

„Avem deja 12 ore de travaliu si mai urmeaza. ?? Sunt atat de fericita incat nici nu simt durerea! ? In curand imi voi tine fetita in brate si cand ma gandesc la asta imi vine sa sar in sus de bucurie! ???@iubitul_lui_emily asteapta in fata spitalului cu sufletul la gura. Se intampla! ????? Devenim parinti! ♥️♥️??Va tin la curent!”, a scris Emily pe Instagram.

Fosta asistentă Tv, Iuliana Luciu s-a grăbit să îi ureze toate cele bune și s-o încurajeze: „Așa sunt berbecii, încăpățânați… fac doar cum vor ei. O să fie bine, naștere ușoară!”

Și Nicole Cherry și Adelina Pestrițu i-au comentat influenceriței: „Naștere ușoară!”

„Fetița noastră vine când vrea ea”

„Nu știu cum e Emily în momentele de față, dar eu am obosit foarte tare stând în mașină și așteptând. Având în vedere că nici eu, nici ea n-am dormit atâtea ore. E și în travaliu. Nici nu vreau să-mi imaginez în ce stare e acum. Sper să nască cât mai repede. Ultima dată când am vorbit cu ea era super fericită, aștepta să nască. Numai că fetița noastră vine când vrea ea și se joacă un pic cu odihna sau oboseala noastră, dar abia așteptăm să vină pe lume și s-o vedem. Pentru cei care m-ați întrebat de ce nu asist la naștere, pentru că regulile COVID interzic total inclusiv intrarea mea în spital.”, a declarat în urmă cu scurt timp iubitul lui Emily Burghelea.

