Emily Burghelea a bifat săptămâna 30 de când a rămas însărcinată și și-a expus trăirile pe Instagram, pentru admiratorii ei. Spune că în ultima perioadă o ia somnul des, nu și la volan însă, a ținut să anunțe fosta asistentă de la Acces Direct.

Mai spune că că face mult sport și asta o ajută foarte mult în această perioadă. ”30 weeks pregnant. De când am intrat în cel de-al treilea trimestru, nu există zi în care să nu dorm măcar 30 de minute la prânz. Adorm involuntar, oriunde. În mașina (dar nu la volan), pe canapea, am adormit chiar si pe un scaun. În afară de aceste stări amuzante de somnolență, slavă Domnului nu mă confrunt cu alte simptome. Vreți să știși care este secretul meu? Fac sport și asta mă ajută enorm! Mișcarea mă face să mă simt și să arăt bine. A fost mai greu la început, pentru că mă simțeam fragile, însă după câteva antrenamente am realizat că de fapt sunt puternică și mai mult decât atât, cea mică părea încântată. Se mișca și ea în burtică, odată cu mine! Nu forțez nota, merg la sală de două, trei ori pe săptămână, dar se cunoaște!”, a fost povestioara lui Emily. (CITEȘTE ȘI: EMOȚIONANT! CUM ÎȘI ȚINE EMILY BURGHELEA FETIȚA ÎN BRAȚE: ”SUNT NERĂBDĂTOARE!”)

Ce i se întâmplă lui Emily Burghelea de când a intrat în trimestrul al treilea de sarcină

Emily Burghelea și Andrei, iubitul ei misterios, se pregătesc pentru rolul de părinți, în premieră. Fosta asistentă a Mirelei Vaida la Acces Direct, de pe Antena 1, a anunțat că este însărcinată, iar pe Instagram le-a transmis fanilor ei când se va produce evenimentul major din viața ei. Emily a urcat o poză în care afișează o mină serioasă, iar cu o mână își atinge burtica de graviduță. ”Vă vine să credeți? În două luni și jumătate o să ne întâlnim cu mimi me! Sunteți pregătiți pentru două Emily? Emily Junior este pe drum!”, a fost mesajul pe care fanii l-au apreciat. ”A văzut cineva o viitoare mămică mai frumoasă??? Eu nu!️”, ”Fetițele seamănă cu tăticii…deci va fi mini “iubitul lui Emily””, ”Wow, ești gravidă? Nu pot să cred, ce este, băiețel?”, ”Foarte frumoasă și drăguță și minunată”, au reacționat admiratorii viitoarei mămici. (NU RATA: DETALIUL OBSERVAT LA IUBITUL LUI EMILY BURGHELEA! LORA A EXCLAMAT: ”PUTEAM SĂ JUR!”)

Emily și iubitul ei au aflat că vor avea o fetiță. Și-au anunțat, imediat, fanii. ”Eu și @iubitul lui emily vom avea o fetiță! Când am aflat vestea am fost copleșită. A fost de departe cel mai fericit moment din viața mea! Este tot ce-mi puteam dori vreodată! O fetiță!!! Îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima în fiecare moment că ne-a binecuvântat cu cel mai frumos dar din univers! Abia aștept să o țin în brațe!!!!!!!! Am doar 22 de ani, diferența de vârstă dintre noi o să fie una relativ mică și asta mi se pare cea mai tare chestie! ABIA ASTEPT!!!!”, scria Emily.