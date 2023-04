Cătălin Scărlătescu, dat de gol de o actriță de filme pentru adulți. „Cu cât să te plătesc?” Cum a dezamăgit-o după ce au mers împreună acasă

Nelly Kent este una dintre cele mai cunoscute actrițe de filme pentru adulți de la noi din țară. Tânăra de 26 de ani a fost prezentă în podcastul lui Gojira, unde a făcut dezvăluiri bombă despre această industrie. Printre altele, românca a mărturisit că s-a întâlnit cu Cătălin Scărlătescu, iar aventura lor n-ar fi decurs deloc bine!

Nelly Kent, una dintre cele mai cunoscute actrițe românce de filme pentru adulți, a lăsat deoparte orice urmă de inhibiție și a dat tot din casă în podcastul lui Gojira. Tânăra de 26 de ani a povestit, printre multe altele, un episod captivant pe care l-a trăit alături de Cătălin Scărlătescu.

Starleta s-ar fi întâlnit în privat cu juratul de la Chefi la Cuțite și ar fi avut o aventură de-o noapte. Nelly a dezvăluit că lucrurile n-au stat așa cum se aștepta, însă din rușine, actrița nu i-ar fi spus adevărul în față. La finalul presupusei partide de amor, fostul concurent de la America Express i-ar fi propus să o plătească pentru serviciul prestat, spunându-i clar și răspicat că știe cine este ea, de fapt.

„Și lui Scărlătescu i-am zis: Măi, vrei să ne f****?

I-am zis în momentul ăla: Mergem acasă, sau eu plec? Îți dau block, nu mă interesează.

Ei, și am mers. Avea dimensiune atâta, înțelegi?

El s-a sc****t de două ori, n-a avea ce să intre, dar eu am tăcut, știi? N-am vrut să supăr omul, mi-am văzut de treabă. Zice la sfârșit „Cu cât să te plătesc?”.

Eu zic: „Poftim?”. El zice: „Știu cine ești, că te-am văzut pe (…)”.

Cine este Nelly Kent

Nelly Kent, pe numele ei adevărat Elena Nela Oprea, s-a născut pe 19 mai 1997, la Târgu Neamț. Are aproape 26 de ani și este una dintre cele mai cunoscute actriţe XXX din România. A intrat în industria filmelor pentru adulți cu ajutorul lui Titus Steel. Românca are peste 400 de filme la activ. Pe lângă aceste pelicule, tânăra spune că are și altele filmate, dar nedifuzate încă.

„La activ am 400 și ceva de filme, numărate. Am tabel în word cu linkuri cu toate filmele, aproape toate filmele”, a spus Nelly Kent.