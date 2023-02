Cătălin Scărlătescu, pălmuit la America Express: „Pe mine avea boală de când a ajuns”

Aventura în „America Express” continuă! Chef Cătălin Scărlătescu a avut parte de o mare „surpriză”, în cadrul unei misiuni pe care trebuia să o îndeplinească. Pentru că a răspuns greșit la una dintre întrebările unui test despre Guatemala, concurentul a fost pălmuit. Momentul a stârnit râsul, în rândul celorlalți colegi. Iată detaliile mai jos, în articol.

Show-ul „America Express”, ce rulează la Antena 1, continuă să îi uimească pe concurenți. De data aceasta, echipele au ajuns într-o nouă etapă, ceea ce înseamnă că vor avea noi misiuni de îndeplinit și vor cunoaște noi oameni și noi tradiții. Etapa Mexicului a trecut, iar, acum, concurenții vor face misiuni în Guatemala. Deja au petrecut prima zi aici și au rămas impresionați de peisaje. Totuși, nu întotdeauna este timp pentru a admira natura, pentru că echipele trebuie să se întreacă între ele și să ajungă pe primele locuri, la Irina Fodor.

După ce au petrecut prima zi în Guatemala, concurenții au fost nevoiți să răspundă la câteva întrebări legate de această locație cu peisaje care îți taie răsuflarea. Cătălin Scărlătescu, pentru că a oferit un răspuns greșit, a trebuit să se lase pălmuit de o localnică. Partenerul Doinei Teodoru a „încasat”, încet, o palmă de la o femeie, iar momentul a stârnit râsetele celorlalți concurenți. Evident, „pedeapsa” pe care a primit-o Cătălin Scărlătescu nu a rămas necomentată!

„Pe mine avea boală de când a ajuns”, a spus Cătălin Scărlătescu. Pe de altă parte, concurenții nici nu aveau de unde să știe că misiunea care urma avea să îi epuizeze fizic.

Concurenții de la „America Express” au avut parte de o misiune epuizantă

După momentul care a stârnit râsete, concurenții au pornit în cursă. Au fost nevoiți să urce în vârful unor piramide, misiune ce i-a epuizat fizic pe concurenți. Au avut foarte multe scări de urcat! Cătălin Scărlătescu, de exemplu, a fost la un pas să abandoneze misiunea, din cauza presiunii pe care o resimțea în corp.

„Gata, a început să se încețoșeze treaba! Mi-o luase inima razna rău, cred că am avut peste 140 puls. M-a luat amețeala, am închis ochii că începuse să se învârtă piramida aia cu mine. Am zis să nu mă rostogolesc pe aici, că nu mă mai oprește nimeni până jos. Eram pilaf! Mor! Să nu mi se întâmple ceva, să mă care ăștia cu targa de aici. Mi-a trebuit foarte mult timp să-mi revin”, a spus partenerul Doinei Teodoru.

Sursă foto: Capturi video YouTube – din cadrul show-ului „America Express” de la Antena 1