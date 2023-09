Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, bătălie mare pe un concurent! Cine este Alex Mihoc, tânărul care i-a impresionat pe jurații de la Chefi la Cuțite

Noul sezon Chefi la Cuțite a început în forță! Concurenții sunt pregătiți să-și demonstreze talentul culinar în fața juraților. Alex Mihoc, un tânăr de 18 ani, i-a impresionat pe Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Preparatul pe care l-a pregătit a fost unic și l-a ajutat să obțină cuțitul de aur din partea lui chef Scărlătescu.

În ediția cu numărul 4, din sezonul 12, Chefi la Cuțite, jurații au rămas impresionați de preparatul pe care l-a pregătit unul dintre concurenți, precum și de povestea lui de viață. Deși are doar 18 ani, Alex Mihoc este un munte de talent. Când alți adolescenți de vârsta lui abia descopereau ce-și doreau în viață, concurentul muncea deja la visul lui.

„Bucătăria cere sacrificii foarte mari, ești foarte implicat, de dimineață până seara. Te deconectezi de familie, de tot. Bucătăria cere sacrificii foarte mare, trebuie să te dedici la maxim. Bucătăria m-a învățat să fiu foarte organizat zi de zi. La vârsta de 14 ani trăiam singur în Paris, fără părinți. Îmi făceam de mâncare și îmi spălam hainele singur”, a explicat tânărul, în timp ce își pregătea farfuria specială, la Chefi la cuțite sezonul 12.

Cine este Alex Mihoc, tânărul care a obținut cuțitul de aur de la Cătălin Scărlătescu

Tânărul are o experiență vastă în bucătărie. Alex Mihoc a început să facă mâncare din clasa a VII-a, iar la 14 ani deja locuia la Paris singur. Concurentul susține că nume precum Messi, Klaus Iohannis, Emmanuel Macron, Drake au călcat pragul restaurantului la care lucra.

„Am început bucătăria foarte tânăr, am început la 13 ani, am fost mereu pasionat de bucătărie și în clasa a VIII-a am decis să mă înscriu la Școala Ferrandi Paris timp de 3 ani. Pe urmă am lucrat în diferite restaurante. Am început cu echipa națională de fotbal a Franței. Lucram pentru Mbappé sau Benzema și plecam cu ei în fiecare țară. Eram 15 bucătari în echipă. Și eu eram uimit că, la 14 ani, găteam pentru superstaruri! Cheful mi-a cerut să fac un tort și m-am inspirat de la un chef celebru francez, Cédric Grolet, am făcut o tartă cu măr în formă de floare. Când am intrat în sală îmi tremurau picoarele pentru că erau cei mai tari jucători din lume și se uitau la mine. După am primit milioane de like-uri pe Twitter, a fost nebunie. Pe urmă am decis să evoluez și la 16 ani am lucrat ca demichef de partie la Le Pré Catelan, a fost cea mai mare sursă de învățământ pentru mine, să lucrez la 3 stele Michelin. După un an și jumătate am avansat. Aveam 16 ani când am ajuns. Când lucrezi la 3 stele Michelin totul trebuie să fie perfect, de la A la Z, de la ținută la cum lucrezi. Totul perfect. Clienți renumiți au venit, Messi, președintele României, Klaus Iohannis, Emmanuel Macron, Drake, veneau mulți oameni cunoscuți”, a dezvăluit concurentul, la Chefi la cuțite sezonul 12.

Chef Florin Dumitrescu a fost primul care a scos cuțitul de aur pe masă: „Eu îți fac prima ofertă!”.

Cătălin Scărlătescu a rămas impresionat de povestea de viață a tânărului, însă preparatul pe care l-a gătit Alex a fost cel care l-a surprins cel mai mult pe chef.

„La vârsta lui majoritatea visează pantofi de firmă și plimbări și băiatul visează doar plimbări la alte restaurante”, a zis uimit Cătălin Scărlătescu.

Preparatul concurentului a fost unic și i-a lăsat mască pe jurați datorită faptului că nu trebuie savurat cu tacâmurile, ci degustarea se face folosind direct cu limba.