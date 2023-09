Revoltă la Chefi la cuțite după apariția „profei de twerk”: „Ce nu fac televiziunile pentru audiență...”

Sezonul 12 Chefi la Cuțite a luat startul și vine cu multe surprize. Noii concurenți și-au făcut apariția, iar cei trei jurați deja au fost luați prin surprindere de mulți dintre ei. Chiar în cea mai recentă ediție a show-ului culinar, o tânără din Cluj a reușit să îi dea pe spate pe chefi, dar în același timp să și enerveze publicul emisiunii.

Andra Bucur, cunoscută drept „profa de twerk”, a adus energia în platoul de la Chefi la Cuțite, însă a reușit și să îi calce pe nervi pe telespectatori. Pe lângă preparatele culinare pe care le-a pregătit pentru cei trei chefi, tânără a executat și un numără de dans, care se pare că nu a fost pe placul multora ce se aflau în fața micilor ecrane. Telespectatorii au fost revoltați și nu au ezitat să își arate supărare în mediul online.

Revoltă la Chefi la Cuțite

În cadrul ultimei ediții Chefi la Cuțite, în platoul show-ului culinar a pășit Andra Bucur, o tânără de 34 de ani din Cluj. Aceasta și-a dat toată silința pentru a le pregăti celor trei chefi un preparat delicios și a ales să gătească un burrito cu pui și salată mexicană. Însă, preparatul a pălit în fața talentelor Andrei. În viața de zi cu zi, tânără este profesoară de twerk și și-a expus cunoștințele și în fața celor trei jurați.

„Psiholog aș putea spune. Sunt instructoare de twerk profesionist. Există o comunitate foarte mare de twerk la nivel internațional, iar eu sunt reprezentanta comunității din România. Am descoperit pasiunea pentru twerk în urmă cu 4 ani, eram stewardesa și călătoream foarte mult. Am ajuns în Africa și am descoperit această pasiune. E mult antrenament, flexibilitate, sală”, a spus Andra Bucur, după numărul de dans.

Florin Dumitrescu, Sorin Bonte și Cătălin Scărlătescu s-au declarat impresionați de talentele tinerei, însă nu aceleași sentiment l-a avut și publicul emisiunii. Se pare că numărul de dans al Andrei i-a deranjat pe unii. Așa că telespectatorii s-au revoltat după ce au văzut-o pe tânără la Chefi la Cuțite. Pagina de Facebook a emisiunii a fost luată cu asalt, iar internauții și-au exprimat nemulțumirea.

Aceștia au „amendat” apariția profei de twerk și spun că profilul emisiunii este unul culinar, iar astfel de momente nu ar trebui să existe. De asemenea, internauții s-au arătat dezamăgiți de faptul că unor astfel de concurenți, care au alte talente, li se permite să vină în cadrul show-ului, iar accentul nu mai cade pe calitățile de bucătar ale fiecăruia.

„Yeah. Ce nu fac televiziunile pentru audiență. Penibilă…. Cred că a greșit emisiunea…”, a scris un internaut.

„Gata…Și voi stricați România…nu era de ajuns restul”, a mai spus un altul.

„Ce a fost emisiunea și ce a ajuns… de aia nu se mai uita nimeni!!”, a replicat un alt fan al emisiunii.

„Circ de doi bani, asta a ajuns și această emisiune. Vai de capul vostru , CIRC”, a concluzionat unul dintre internauți.

