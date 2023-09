Gabriela Mariana Țugui, concurenta de la Chefi la Cuțite care i-a lăsat fără cuvinte pe Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu. Povestea tulburătoare de viață a tinerei: ”Am rămas a nimănui”

Noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite a fost unul plin de povești emoționante. Gabriela Mariana Țugui, o tânăra de doar 23 de ani, a venit în fața juraților cu speranța că poate ajunge mai departe în competiție. A dat totul în bucătărie, iar visul său a devenit realitate. Până acolo însă, jurații au vrut să o descopere pe concurentă, iar ce au aflat despre ea i-a lăsat fără cuvinte.

Gabriela Mariana Țugui este din Bacău, iar până acum câțiva ani, viața ei a fost una plină de momente tulburătoare. A pășit cu emoție în platoul Chefi la cuție, iar în fața juraților și-a spus povestea.

La vârsta de 6 ani, tânăra și fratele său, care la vremea respectivă avea 3 ani, au fost abandonați de părinți. Mai întâi de mamă, apoi și tatăl i-a lăsat pe drumuri. Au intrat rând, pe rând în mai multe familii, însă, de departe, perioada în care au stat cu bunica lor a fost cea mai dificilă. Gabriela a mărturisit că, dacă ar putea, ar șterge din memoria sa amintirile care i-au lăsat atât de multă suferință în suflet.

Concurenta de la Chefi la cuțite, poveste de viață tulburătoare

Chef Cătălin Scărlătescu: Cum ai ajuns așa de tânără, mămică?

Gabriela: Viața mea m-a făcut cumva așa, am căutat întotdeaua dragostea. Eu am fost adoptată de diferite familii, părinții mei m-au lăsat la 6 ani, mai am un frate…Au fost circumstanțe, așa a fost să fie. Mama a plecat la muncă în Italia atunci când aveam 6 ani, fratele meu avea 3. Și-a găsit acolo pe cineva și ne-a părăsit. A fost alegerea ei, n-o judec, mama e mama. Nu avea o viață bună cu tata, care era alcoolic. Mama a fost abuzată, tata era violent atât cu ea, cât și cu noi. Apoi tata ne-a părăsit și am rămas cu bunicul din partea mamei. Am rămas a nimănui, bunicul nu prea se ocupa de noi, consuma mult alcool și ne bătea, erau momente când stăteam nemâncați. Stăteam pe stradă, nu aveam ce mânca, stăteam nopțile pe stradă sau cerșeam.

Chef Florin Dumitrescu: Doamne, Dumnezeule, cum să lași un copil de 6 ani pe stradă?! Mă uit la fetele mele…Stau și mă întreb cu ce au greșit copiii ăștia? Să ai parte de o viață atât de grea, de dură, de rea. E incredibil. Cum să îi faci ceva de genul ăsta unui copil de 6 ani?! Eu am rămas șocat. Tot ce scotea pe gură fata asta mă întrista mai tare, ți se întoarce sufletul pe dos. Îngrozitor!

Gabriela: Din 2007 până 2013 am stat cu fratele meu la o familie, doamna asistent maternal, pentru care am cuvinte de laudă, până când s-a îmbolnăvit. Apoi am mers la bunica, unde a urmat un calvar. Singura parte pe care aș vrea să o șterg din mintea mea. Nu m-a dat la liceu, mă ținea acasă să fac treabă, am fugit de la ea. Acum sunt împreună cu soțul meu de 5 ani. E un bărbat pe care multe femei și-l doresc. Îmi vine să plâng pentru că sunt căsătorită cu el, mă iubește, e un om cu greu mai găsești. Nu cred că îl merit, îi zic că e prea bun pentru mine. Avem doi băieței, îi ador.