Cătălin Zmărăndescu, decizie de neînţeles la Survivor România! Faimoşii au rămas din ce în ce mai puţini

Desemnat cel mai rapid concurent de la "Faimoși", Cătălin Zmărăndescu a decis cine trebuie să meargă pe Insula Exilului. Fostul luptător a lăsat fetele în pace și l-a ales pe TJ Miles, care a primit cu fair-play vestea.

După jocul de recompensă, Cătălin Zmărăndescu a profitat de faptul că a fost cel mai rapid de la “Faimoși” și l-a nominalizat pe TJ Miles, care va trebui să meargă pe Insula Exilului. Ex-luptătorul și-a explicat, ulterior, decizia, care a părut, pentru mulți, de neînțeles.

“Oarecum eram conștient că am adus cel mai rapid timp, mă bucur că am reușit să fac asta și că l-am detronat pe TJ pentru că el deține recordul la viteză. Este o decizie importantă pe care trebuie s-o iau, nu o s-o împachetez în vreun fel. Nu voi trimite o fată la Exil, Mari mai are de lucrat, dar e la început. Celelalte fete sunt sigur că își vor reveni. Mă îndrept spre băieți, unde toți am fost în Exil, mai puțin TJ, așa că alegerea mea este TJ Miles, sper să nu se supere și să înțeleagă că nu e ușor acolo”, a spus Cătălin Zmărăndescu, la consiliul de Exil.

Reacția lui TJ Miles, după ce Cătălin Zmărăndescu l-a trimis pe Insula Exilului, nu s-a lăsat mult așteptată. Vloggerul a primit cu fair-play vestea și a mărturisit că este pregătit pentru orice.

“Nu o iau personal, ăsta este jocul, sunt pregătit pentru orice, mă duc în Exil cu capul sus și sper să câștigăm imunitatea”, a fost mesajul lui TJ Miles.

De la “Războinici”, cel mai rapid concurent a fost Mihaela, care l-a ales pe Relu Păunescu să se ducă pe Insula Exilului. Acesta a mai fost acolo, alături de CRBL.

