Dan Șucu deține controlul la Rapid după majorarea de capital de cinci milioane de euro. Omul de afaceri a dat, astfel, lovitura la un an și jumătate de la momentul în care a ales să se implice financiar la clubul din Giulești.

Potrivit paginii oficiale de Facebook a Rapidului, Dan Șucu a ajuns să aibă 80% din acțiunile clubului, în timp ce Victor Angelescu a rămas cu doar 20%.

„Acţionarii clubului FC Rapid au decis majorarea capitalului social. Contribuţiile la această majorare vor fi în cote diferite, astfel încât noua structură a acţionariatului este următoarea: Dan Şucu deţine 80% din acţiuni, iar Victor Angelescu, 20%”, a anunţat clubul Rapid pe rețelele sociale.

Câți bani trebuie să inveastească Victor Angelescu

Totodată, Dan Șucu a anunțat și câți bani trebuie să investească partenerul său, Victor Angelescu, de acum înainte. Omul de afaceri exclude, pentru moment, să preia toate acțiunile clubului.

„Nu cred, nu e cazul. În clipa de față există o proporție de 4:1. De exemplu, dacă ar trebui să investim două milioane de euro, proporția mea ar fi undeva la 1,6 milioane, a lui la 400.000.

Deocamdată, lucrurile sunt clare, simple. În măsura în care este nevoie de bani, ei sunt investiți. În măsura în care fiecare dintre noi avem posibilitatea de a investi, ne păstrăm procentele. Sunt convins că în proporția de față, Victor are toate posibilitățile să participe în continuare.

Discuția pe care am avut-o cu el e relativ simplă. Mi-a transmis că își permite să investească în limita a 5-6 sute de mii de euro pe an. Mai mult devine problematic.

Este și mult mai tânăr, are o perioadă de acumulări mai importantă, la mine probabil lucrurile sunt mai relaxate”, a spus Dan Șucu, conform DigiSport.

Rapid, pe locul 4 în SuperLiga

În prezent, după 21 de etape, Rapid este pe locul 4 în clasament, cu 33 de puncte, cu unul în spatele Universității Craiova, la trei distanță de CFR Cluj și la 11 de liderul FCSB. Până acum, echipa lui Cristiano Bergodi a înregistrat opt victorii, nouă rezultate de egalitate și patru eșecuri. Vineri, de la ora 20:00, în Giulești, alb-vișiniii vor înfrunta pe FC U Craiova.