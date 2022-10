”Limita de siguranță” pentru consumul de alcool s-a modificat recent. În ultima perioadă, problemele de sănătate au luat amploare la nivel global, iar studiile efectuate de cercetătorii din Australia, de exemplu, au dat complet peste cap datele anterioare.

Dacă, în trecut, puteai să bei 14 unități standard de alcool pe săptămână, ei bine, acum ai dreptul la doar 10, ca să te poți considera în siguranță. Ceea ce echivalează cu aproximativ două beri băute zilnic.

O unitate de alcool variază însă, în funcție de țară și de legislația locală, iar asta înseamnă între 10 și 14 grame de alcool pur.

Studiul realizat de Institutul Național de Sănătate Publică din Australia, citat de The Guardian, s-a bazat pe trei ani de cercetări și a arătat că persoanele care consumă sub 10 unități de alcool pe săptămână prezintă un risc extrem de scăzut (sub 1%) de a suferi de vreo boală cauzată de alcool.

Care sunt avertismentele specialiștilor în privința consumului de alcool

România se situează pe locuri fruntașe în topul țărilor “cu model de consum de alcool excesiv”, atât la nivel european, cât și la nivel mondial.

Asta în ciuda avertismentelor specialiștilor, care susțin că alcoolul din sânge, în cantități mari, slăbește considerabil funcțiile organismului și provoacă afecțiuni hepatice sau chiar boli cardiovasculare.

Potrivit altor avertismente, nu ar exista nicio limită alcoolică ”sigură” şi, chiar şi consumat în cantităţi mici, alcoolul ar putea duce la dezvoltarea anumitor tipuri de cancer.

Mai mult decât atât, consumul de alcool afectează memoria, capacitatea de concentrare, somnul şi chiar şi viaţa sexuală. De aceea, ar fi important să existe anumite zile în care alcoolul să fie eliminat complet din alimentaţie.

