Câte clase și ce studii are Neti Sandu, de fapt. Ce job „normal” avea, înainte să se angajeze la Pro TV

Te-ai întrebat vreodată câte clase și ce studii are Neti Sandu, de fapt? Iată ce job „normal” avea înainte de a se angaja la ProTV! Vedeta a avut curajul să iasă din zona ei de confort, iar așa a ajuns să se bucure de o carieră de invidiat în lumea televiziunii. Ce spunea despre marea schimbare din viața ei?

Puțini știu că Neti Sandu și-a început cariera în televiziune abia la vârsta de 38 de ani, iar înainte lucra într-un domeniu care nu avea legătură cu ceea ce face în zilele noastre. Vedeta își amintește cu drag de perioada tinereții și a povestit cum ajuns să fie pasionată de astrologie.

Mulți români o cunosc pe Neti Sandu drept „doamna horoscopului românesc”, însă înainte de a obține un contract în televiziune avea un program de lucru clasic, de dimineața până după amiază, mai exact de la 8.00 la 16.30. Chiar dacă în prima parte a zilei era ocupată cu locul de muncă, vedeta își găsea mereu timp pentru pasiunea pentru citit.

„Astrologia era mult mai provocatoare, era multă creativitate la mijloc. Voiam să fac ceva nou şi să profit de libertate. Iniţial, am vrut să aflu despre ce este vorba şi, încetul cu încetul, am văzut că astrologia este un domeniu atât de vast şi de fascinant, încât m-am apucat de studiat de parcă intrasem la facultate. A fost o pasiune care s-a transformat în job”, a mărturisit Neti Sandu pentru revista Tv Satelit.

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că Neti Sandu a fost bibliotecar la un institut de proiectări și arhitectură. Vedeta a recunoscut că viața ei era una destul de monotonă din cauza faptului că era nevoită să respecte programul de muncă, iar așa a renunțat la meseria de bibliotecar și a ales să fie astrolog, după care prezentatoare TV.

„Viața mea era destul de monotonă, să zic așa, pentru că trebuia să respect programul de la 8.00 la 16.30, dar în timpul acesta am făcut și facultatea, am citit foarte mult – era ca și cum urcam un munte și mă îmbogățeam pe măsură ce ajungeam în vârf. Așa mi s-a părut perioada aceea, deși era o perioadă monotonă, profesional vorbind, în timpul acesta acumulările de cunoștințe și studiile pe care le-am făcut m-au îmbogățit. Creșterea de aici am simțit-o, din studiu.”, a declarat Neti Sandu, potrivit viva.ro.