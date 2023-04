Câte kilograme a slăbit Ionuţ Iftimoaie la Survivor România? Schimbare dramatică în timpul concursului Pro TV

Ionuț Iftimoaie a acceptat să participe la Survivor România, hotărât să lupte pentru marele premiu. Finalul, pentru fostul luptător a venit mult mai devreme, însă mărturiseşte că nu îi pare rău. Competiţia l-a transformat radical, iar în momentul în care a ajuns acasă, mulţi dintre fanii lui nu l-au mai recunoscut. Recent, în cadrul unui interviu, fostul Faimos a dezvăluit câte kilograme a slăbit în concurs.

Ionuţ Iftimoaie în vârstă de 44 de ani a experimentat cele mai grele condiții de supraviețuire în Republica Dominicană. Fostul sportiv a reuşit să treacă cu bine peste toate provocările pe care le-a întâmpinat în competiţie, datorită disciplinei pe care a dobândit-o în cariera sportivă.

Câte kilograme a slăbit Ionuţ Iftimoaie la Survivor România

Deşi a avut un psihic puternic, fizicul lui a trecut prin câteva transformări. După mai bine de patru luni petrecute la Survivor România 2023, Ionuț Iftimoaie a slăbit mai multe kilograme. Fostul luptător K1 a avut momente în care nu a mâncat deloc pentru că echipa sa nu a reuşit să câştige recompensele puse în joc.

Totuși, antrenamentele din sala de sport i-au crescut rezistența acestuia de-a lungul anilor, iar sportivul este obișnuit cu dietele drastice.

„10 kilogram am slăbit. Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic. Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct”, a declarat Ionuț Iftimoaie.

Câți bani a încasat Ionuț Iftimoaie de la Survivor România

Chiar dacă nu a reuşit să ajungă până în marea finală, fostul sportiv n-a plecat acasă cu buzunarele goale. Acesta a petrecut 13 săptămâni la Survivor și s-a ales cu bani frumoși pentru efortul depus în Dominicană. În fiecare săptămână, faimosul a încasat 4000 de euro.

Astfel, Iftimoaie a ajuns în România cu conturile pline. A câștigat nu mai puțin de 52.000 de euro!