Câte ouă ai voie să mănânci la masa de Paşte? Când îţi vor face probleme, de fapt

Ca în fiecare an, toți românii vor sărbători Paștele în mod tradițional, cu o masă îmbelșugată. Vedetele de necontestat din meniul culinar al acestor zile sunt ca de obicei ouăle. Ele sunt consumate atât fierte, dar și în preparatele specifice sărbătorii pascale. Consumul excesiv de ouă poate provoca însă anumite probleme medicale. Câte ouă ne recomandă medicii să consumăm de Paște?

Paștele este sărbătorit de toți românii după vechile tradiții transmise de generații întregi. Cu acest prilej, gospodinele se întrec în prepararea de produse culinare care mai de care mai gustoase. Totuși, vedetele mesei pascale sunt ouăle. În mod tradițional ele sunt fierte și apoi vopsite în diverse culori. Ouăle nu lipsesc însă nici din celelalte preparate specifice acestei sărbători, cum ar fi drobul, ciorba de miel, pasca sau cozonacul. Cum toate aceste bunătăți nu lipsesc de pe masa de Paște, numărul de ouă consumate în această perioadă crește vertiginos.

(CITEȘTE ȘI: Trei ponturi de aur pentru o masă perfectă de Paște, de la chef Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea)

Câte ouă putem mânca de Paște? Medicii ne avertizează în acest sens

Chiar dacă sunt foarte gustoase, ouăle consumate în cantitate mare pot provoca anumite probleme de sănătate. În acest sens, medicii ne recomandă să fim cumpătați în perioada sărbătorilor pascale.

Lygia Alexandrescu, consultant în nutriție sportivă, educație alimentară și comunicare nutrițională, ne dă câteva sfaturi extrem de prețioase. Ea explică că ouăle conțin mult colesterol, care după cum prea bine se știe trebuie ținut sub control strict. Totodată, susține că cea mai bună variantă este ca atunci când am mâncat un produs ce conține ouă să evităm să mai mâncăm și ou fiert la aceeași masă. Chiar dacă am ciocnit tradițional oul, el poate fi lăsat pentru a doua zi, când îl putem consuma fără probleme. Astfel, se evită consumul excesiv de ouă la o singură masă.

„Ouăle conțin mult colesterol, iar efectul cumulativ al colesterolului trebuie ținut sub control. Dacă știm că am pus multe ouă în drob, atunci amânăm consumul de ouă roșii, ciocnim oul, dar nu îl și mâncăm, îl lăsăm pentru a doua zi.

Grijă mare la ouă în aceste zile, pentru că totuși albumina este o proteină de foarte bună calitate, însă încarcă mult renal, dacă o consumăm în exces”, spune Lygia Alexandrescu,

(VEZI ȘI: Top 10 mesaje de Paște. Cele mai inspirate urări de sărbători)