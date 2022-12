Categoria de pensii care va fi înghețată în 2023. Ce se arată în proiectul de lege

Sunt vești noi pentru o categorie de pensionari! Începând cu anul 2023, conform unei OUG, pensiile speciale urmează să fie „înghețate”. De asemenea, cele militare vor fi actualizate cu rata mediei inflației. Iată mai multe detalii mai jos, în articol.

Sunt vești noi la final de an, pentru mulți români. Potrivit unui proiect de lege, pensiile speciale vor fi „înghețate”, iar cele militare se vor adapta la rata medie anuală a inflației. În plus, pensiile sub 10.000 de lei vor fi majorate suplimentar, însă, în mod diferențiat.

„Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică”, se arată în proiectul de lege.

Vezi și VEȘTI BUNE PENTRU O PARTE DIN PENSIONARI! CEI CARE AU VENITURI MAI MARI DE 4.000 LEI NU TREBUIE SĂ MAI PLĂTEASCĂ CONTRIBUȚII LA SĂNĂTATE

Ce trebuie să știi despre pensiile militare

Pensiile militare (cele stabilite până la 31 dec. 2017) vor fi indexate suplimentar, începând cu anul 2023, în următorul mod:

– Indexare cu 7,4% a pensiilor de până la 3000 de lei;

– Indexare cu 5,1% a pensiilor între 3001 lei și 4400 de lei;

– Indexare cu 3,9% a pensiilor între 4401 lei și 5800 de lei;

– Indexare cu 3,1% a pensiilor între 5801 lei și 7200 de lei;

– Indexare cu 2,6% a pensiilor între 7201 lei și 8600 de lei;

– Indexare cu 2,1% a pensiilor între 8601 lei și 10.000 de lei.

Citește și ATENȚIE, ROMÂNI! ANUNȚ IMPORTANT DESPRE PENSII. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BANII ȘI CINE O SĂ FIE AFECTAT

Pensiile militare stabilite din 1 ianuarie 2018 se vor indexa din 2023 astfel:

– Indexare cu 3,8% a pensiilor de până la 3000 de lei;

– Indexare cu 2,5% a pensiilor între 3001 lei și 4400 de lei;

– Indexare cu 1,9% a pensiilor între 4401 lei și 5800 de lei;

– Indexare cu 1,5% a pensiilor între 5801 lei și 7200 de lei;

– Indexare cu 1,3% a pensiilor între 7201 lei și 8600 de lei;

– Indexare cu 1% a pensiilor între 8601 lei și 10.000 de lei.

Pensiile speciale nu se vor indexa, arată capital.ro.

Sursă foto: Pixabay