Caterina, moldoveanca de 20 de ani, mesaj cu subînțeles pentru Alex Bodi?! Postarea a stârnit un val de reacții: ”Unde este această iubire?”

Caterina Ciorba e pa! Alex Bodi a „gonit-o” în Republica Moldova, după ce a petrecut câteva zile în compania ei pe insula milionarilor. Afaceristul a rămas în Mykonos, unde se bucură de o vacanță prelungită. Nici tinerica de 20 de ani n-o duce prea rău, căci s-a întors la job-ul ei de toate zilele. Moldoveanca este foarte cunoscută în mediul online și face bani cu nemiluita datorită reclamelor pentru care este plătită. Aceasta a făcut o glumă pe internet, care a stârnit reacțiile multora. Cum s-a filmat?

Caterina a ajuns în atenția românilor, după ce s-a cuplat cu Alex Bodi. Milionarul și moldoveanca au trăit o idilă preț de câteva zile, care a luat sfârșit după o vacanță pe insula milionarilor. Afaceristul s-a pozat în intimitate cu tânăra de 20 de ani, iar tot internetul a sărit în aer. Atunci a fost și momentul când a ieșit la interval trecutul femeii și legătura ei cu Andreea Bostanică. A fost măritată pentru o scurtă vreme, dar fostul ei partener ar fi călcat strâmb cu influencerița din Moldova. (DETALII AICI)

Caterina Ciorba i-a dat semnale viitorului iubit

După povestea dintre ea și Bodi, Caterina a dispărut din peisaj. Aceasta este din nou singurică ori cel puțin așa reiese dintr-un video postat de ea pe Instagram. Mai în glumă, mai în serios, tânăra s-a filmat cu o geantă de firmă goală, pe un sunet viral pe TikTok, reușind să stârnească hohote de râs. „Unde este această iubire?”, arătând spre geanta goală. „Nu pot s-o văd, nu pot s-o ating, nu pot s-o simt…”, se mai aude pe fundalul videoclipului.

Aceasta a dat de înțeles că iubirea nu este de multe ori de ajuns, pentru că trebuie întreținută și cu vacanțe, cadouri și bani. Glumă sau nu, Caterina a reușit să stârnească reacții.

N-a durat mult de la sfârșitul idilei dintre ea și Alex Bodi, căci nu doar afaceristul s-a întors în Mykonos, ci și moldoveanca. Aceasta a postat mai multe fotografii dintr-o locație de lux de pe insula milionarilor. Le-a dezvăluit tuturor că Mykonos i-a „furat” inima.