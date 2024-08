Cine o ajută pe Caterina, moldoveanca de 20 de ani, să treacă peste despărțirea de Alex Bodi. Afaceristul i-a dat cu flit și a fugit după Ema Uta!

Complicate sunt căile iubirii, mai ales în ceea ce îl privește pe Alex Bodi. Recent, după despărțirea de Ema Uta, afaceristul s-a afișat în prezența noii sale iubite, Caterina Ciorbă, o tânără de 20 de ani din Republica Moldova. Însă, relația celor doi nu a durat mult, căci Alex Bodi a plecat în Mykonos, după Ema Uta, și pare că a uitat de Caterina. Cum încearcă tânără să treacă peste relația cu afaceristul?

După despărțirea de Ema Uta, Alex Bodi nu a pierdut timpul și s-a afișat, direct din așternuturi, alături de noua sa cucerire, Caterina Ciorbă. Însă, relația celor doi nu a fost una de durată, căci afaceristul pare că vrea să se întoarcă la make-up artistă și a plecat după ea în Grecia. Ei bine, în acest timp, nici Caterina nu stă degeaba și încarcă să îl dae uitării pe Alex Bodi, în felul ei.

În urmă cu puțin timp, Alex Bodi lua pe toată lumea prin surprindere. Musculosul posta în mediul online câteva fotografii incendiare, chiar din așternuturi, cu noua sa cucerire, Caterina Ciorbă. Părea că afaceristul este gata să treacă peste relația cu Ema Uta și că este la începutul unei noi povești de iubire.

Însă, relația cu tânăra din Republica Moldova nu a durat prea mult, căci Alex Bodi pare că nu a putut să o uite pe Ema Uta și a plecat după ea în Mykonos. Părăsită de afacerist, Caterina a trecut prin toată stările, iar acum încearcă să îl uite. A suferit, iar apoi a dat drumul la ditracție.

În timp ce Alex Bodi se află în Grecia, Caterina s-a întors în țara natală și are propria metodă prin care trece peste separare. După ce a suferit în brațele mamei sale, care i-a fost alături în clipele grele, acesta și-a adunat prietenii și a petrecut pe cinste.

Seara a început-o la o cramă de vinuri, unde s-a bucurat de preparate ales și băuturi scumpe. Aici, atmosfera a fost una relaxată, unde Caterina și prietenii ei s-au simțit foarte bine, printre caviar și sticle de șampanie. Mai apoi, tânăra de 20 de ani a mutat distracția în club. Aici atmosfera a fost una incendiară, iar sticlele de șampanie au curs și aici în valuri. Caterina și prietenii ei au dansat, s-au simiți foarte bine și au chefuit până dimineață.

Despărțirea dintre Ema Uta și Alex Bodi a fost una cu scandal. La două luni după ce și-au spus adio, afaceristul a lansat o serie de acuzații grave la adresa make-up artistei, care nu a stat nici ea degeaba și a amenințat că îl va da în judecată. Ei bine, acest lucru pare că l-a liniștit pe musculos, care a venit imediat în mediul online cu un mesaj prin care și-a pus cenușă în cap, cerându-și scuze pentru declarațiile făcute la nervi.

„Nu sunt omul care să facă rău. M-am lăsat influențat de anumiți oameni care mi-au arătat niște imagini și postări cu ea, dar Ema nu s-a drogat de față cu mine și nu știu să facă lucrul ăsta. Oamenii mi-au arătat, dar e foarte ușor să faci rău și foarte greu să faci bine. Nu sunt eu în măsură să judec trecutul cuiva. M-am lăsat influențat de niște chestii care nu mă reprezintă. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că nu este stilul meu. Eu nu mă răzbun și nu port niciun război cu femei, mai ales cu femeia care urma să-mi fie soție. Indiferent ce se întâmplă, nu cred că recurgem la mesaje care pot denigra.

M-a luat valul, nu am cum să vorbesc urât despre fata asta. Am trăit 3 ani împreună, ne-am cunoscut familiile. Am fost rănit de anumite ”săgeți” trimise din partea ei, de anumite mesaje, posibil să fie ol tachinare, o răzbunare, dar niciodată nu e prea târziu. Mă simt dator de scuzele astea. Mi-am dat seama că îi poate afecta cariera, poate avea de suferit. Am vorbit și cu fratele ei ieri. E vorba că am răspuns impulsiv și am dat apă la moară, pentru ce? Nu e vorba de indiferență, de egoism. Eu pot să fac ce vreau, la fel și ea, dar ne asumăm. Avem prea multe amintiri împreună, amintiri care nu pot fi șterse niciodată”, a transmis Alex Bodi.

