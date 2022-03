Câți bani a câștigat Larisa Drăgulescu ca escortă. Actualul soț i-a fost client

Larisa Drăgulescu a făcut recent declaraţii neaşteptate despre viaţa sa. Fosta soţie a lui Marian Drăgulescu nu s-a ferit niciodată cu trecutul său, deşi a fost aspru criticată de cei din jur. Roşcata a recunoscut că a fost escortă într-un club din Germania, acolo unde l-a cunoscut şi pe actualul soţ care i-a fost client.

După divorțul de fostul gimnast, Larisa Drăgulescu a luat-o de la zero. I-a crescut singură pe cei doi copii ai săi, iar acest lucru nu a fost deloc uşor. Roşcata a plecat în Germania pentru a le face acestora un viitor mai bun, iar acolo a lucrat ca escortă. Mai mult, fosta soţie a lui Marian Drăgulescu mărturiseşte că a făcut întotdeauna ce a vrut, fără să fie constrânsă de nimeni.

„Am fost escortă. Nu am fost forțată de nimeni să fac nimic. Am făcut numai cum am considerat eu că este bine. Mergeam în cluburi cu fel și fel de persoane potent financiare, îi însoțeam în diverse locuri. Ca să faci bani cu adevărat trebuie să faci mai mult de asta. Nu stăteam doar la masă cu ei, pur și simplu… eram partenera lor pentru o seară, două sau trei. Chiar și o lună am fost la cineva. Pericolul îl simți în fiecare zi. În Germania am făcut același lucru. În Germania m-am simțit puțin mai protejată, pentru că acolo este cu acte în regulă. Tu, ca fată, nu știi niciodată ce client vine, cum este… Nu ai de unde să știi. Se poate întâmpla orice. Nu am pățit niciodată nimic. Am fost pe punctul de a mi se întâmpla la început. Dacă nu eram inteligentă, puteam să fiu ca alte fete”, a declarat Larisa. în emisiunea online „În oglindă”.

CITEŞTE ŞI: LARISA DRĂGULESCU, DEZVĂLUIRI EMOŢIONANTE. CE SPUNE DESPRE CĂSNICIA CU FOSTUL SOŢ: „AM AVUT MULTE MOMENTE ÎN CARE AM VRUT SĂ MĂ SINUCID”

Câți bani a câștigat Larisa Drăgulescu ca escortă

Întrebată câți bani a câștigat în perioada respectivă, roşcata a mărturisit că sumele începeau uneori şi de la 50 de mii de euro. În acelaşi timp, Larisa Drăgulescu a ţinut să sublinieze faptul că nu regretă nimic din ceea ce a făcut pentru că acum are tot ce îşi doreşte atât pentru ea cât şi pentru copiii săi.

„Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună de zile, dar știu cât am câștigat eu. Am câștigat sume mari. 50.000 de euro, chiar și mai mult. Nu, nu am regrete. Cred că am făcut lucrurile așa cum trebuia. În momentul de față mă consider o femeie realizată. Am obținut tot ce mi-am dorit financiar. Nu am decât o casă, ci 7. Fetița mea e recuperată medical. Copiii mei au tot ce își doresc. Nu regret nimic! Cred că așa a fost să fie. Toate lucrurile astea m-au întărit. Momentan singurele urme pe care le simt sunt cele de după divorț. Pentru mine alea au fost cele mai traumatizante, pentru că încă nu s-au vindecat”, a răspuns Larisa Drăgulescu.

Sursă foto: Facebook