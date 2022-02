Câţi bani a câştigat Roxana Ciuhulescu la Survivor. În ce investeşte vedeta suma

Roxana Ciuhulescu a fost una dintre concurentele care au plecat în Republica Dominicană pentru a-şi testa limitele, dar şi pentru a ajunge până în marea finală. Din păcate, problemele de sănătate şi-au spus cuvântul, iar din acest motiv vedeta a fost eliminată din competiţie. Deşi nu a stat multe săptămâni în concurs, blondina a câştigat o sumă frumuşică de la ProTV. Iată în ce vrea aceasta să investească banii.

După ce a divorţat de fostul său soţ, omul de afaceri Mihai Ivănescu, Roxana Ciuhulescu a locuit cu chirie într-o vilă din zona Pipera. Acolo şi-a sudat relaţia cu actualul partener şi şi-a întemeiat familia mult visată.

Acum, după patru ani, cei doi au decis să facă un pas important în viaţa lor.

Câți bani a luat Roxana Ciuhulescu la Survivor

Banii câștigați de Roxana Ciuhulescu la emisiunea „Survivor” au fost un ajutor binevenit în planurile pe care vedeta le are alături de soţul său.

Economiile acestora, dar și onorariul obținut în cele două săptămâni la Survivor, în valoare de aproximativ 10.000 de euro, i-au ajutat pe Silviu și pe Roxana să îşi cumpere o casă, tot o vilă în cartierul Pipera, aflată la doar 2 kilometri distanță de casa în care locuiesc cu chirie.

„Da, ați aflat corect. Vrem să facem o mutare după patru ani. Din chiriași devenim proprietari. Ne cumpărăm o casă frumoasă în Pipera, o casă mult visată. După ce am vizionat mai multe case, ne-am decis că una este pentru sufletul nostru. O luăm de la zero. De-a lungul timpului, am mai luat-o de la zero. Și acum este timpul! Cu bucurie și dorință, abia așteptăm să ne mutăm în căsuță nouă, cartier nou, select, în Pipera. Fiecare cu camera lui, doar mami și tati vor dormi înghesuiți”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru click.ro.

Valoarea casei este de aproximativ 200.000 de euro, este dotată cu baie, bucătărie, living spațios, dormitoare, grădină, iar achiziţionarea ei se va face în luna martie, potrivit sursei citate.

Sursă foto: Instagram