Roxana Ciuhulescu a oferit noi detalii despre experiența Survivor România: ”Nu eram lucidă, din cauza foamei”

Fosta concurentă de la Survivor, Roxana Ciuhulescu, a vorbit despre cele mai grele clipe prin care a trecut, pe vremea când se afla în jungla din Republica Dominicană.

Roxana Ciuhulescu a părăsit competiția Survivor România în urmă cu aproximativ o lună de zile. Aceasta a făcut parte din echipa Faimoșilor și a fost nevoită să iasă din concurs deoarece s-a confruntat cu probleme medicale. Fosta sportivă s-a accidentat la picior.

Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat

Fosta prezentatoare TV și-a făcut curaj și a vorbit despre momentele critice trăite în jungla din Dominicană. Se pare că Roxana, după ce a părăsit consiliul, nu s-a mai putut întâlni cu foștii ei colegi.

”În fine, am plecat din consiliul de eliminare, am ieșit și a venit o tipă, mi-a luat rucsacul. Eu mă dusesem chitită să îi las lui Robert niște șosete și un rucsac. Dar nu mai aveam voie să mă întâlnesc cu nimeni, să nu mai am niciun schimb de replici, ca să nu primesc niciun mesaj pentru acasă’, a declarat Roxana.

De asemenea, vedeta a mai dezvăluit și că fostul ei coleg, Cătălin Zmărăndescu, i-ar fi ”bătut obrazul” pentru faptul că luase imunitatea, deși era accidentă. Printre altele, blondina a povestit că, de multe ori, nu mai putea discerne și avea impresia că visează, din cauza lipsei de mâncare.

”Nu am crezut nicio clipă că voi pleca. Îmi bătuse Zmărăndescu obrazul că am luat imunitatea, deși eram accidentată. I-am spus că am câștigat imunitatea fiindcă sunt accidentată la genunchi, nu la partea superioară a corpului, pe care am folosit-o în proba de imunitate.

În fine, m-au scos la consiliu, din motive medicale. De multe ori, în concurs, aveam senzația că visez. Aveam momente când nu eram lucidă, din cauza foamei. Aveam amețeală, nu știam dacă e viață reală’, a povestit Roxana Ciuhulescu la GSP Live.

Roxana CIuhulescu: ”O tipă mi-a pus în brațe 4 cutii de mâncare”

Imediat după ce a fost eliminată, fosta prezentatoare TV am fost hrănită ”cum trebuie”. Asta după ce mâncase doar nucă de cocos și orez.

”M-au văzut, m-au luat de acolo și m-au dus într-o mașină, unde am așteptat o oră și jumătate până s-a terminat consiliul. O tipă mi-a pus în brațe 4 cutii de mâncare: orez cu carne, șnițel, salată. Am întrebat: pentru cine e, pentru toată echipa?

Mi-au răspuns că și-au imaginat că îmi e foame, deoarece am mâncat numai nucă de cocos și orez, toată perioada Survivor. Oricum, două zile am mâncat două linguri de orez, că nu puteam să mănânc mai mult. Mi-a zis medicul să nu mănânc. Să nu mă forțez. Slăbisem foarte tare, aproape 7 kg, ajunsesem să îmi bag toate hainele în pantaloni, ca să nu-mi cadă. Apoi, zi de zi, am simțit că mă umflu, că mă refac’, a mai povestit fosta concurentă de la Survivor 2022.

