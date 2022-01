Roxana Ciuhulescu, noi declarații după eliminarea de la Survivor România 2022: “Mi-a făcut sufletul praf!” + Cu ce probleme de sănătate se confruntă

Roxana Ciuhulescu a oferit noi declarații după ce a părăsit show-ul Survivor România 2022. Prezentatoarea TV recunoaște că depărtarea de familie a afectat-o enorm, mai ales că are și anumite probleme de sănătate, care nu-i dau deloc pace.

În Republica Dominicană, Roxana Ciuhulescu a slăbit mult, iar în prezent se află în perioada de recuperare. Este mulțumită, însă, că se află lângă familie și susține că dacă “Faimoșii”, echipa din care a făcut parte, ar fi fost mai uniți, lucrurile ar fi fost mult mai ușoare pentru toată lumea.

“Sunt extrem de obosită, dar foarte fericită că sunt acasă, din punct de vedere fizic nu mai puteam continua competiția. Pe lângă durerile fizice, m-am uscat de dorul familiei, la propriu și la figurat. Am slăbit mult însă, nu asta este problema mea cea mai mare. Acum sunt în perioada de recuperare, îmi ling rănile, cum s-ar zice și las să se așeze tot ce s-a întâmplat. Fiecare zi acolo a trecut foarte greu, minutele parcă erau ore, zilele parcă erau săptămâni. Depărtarea asta a fost chinuitoare, mi-a făcut sufletul praf. Și poate că totul ar fi fost mai ușor dacă noi, Faimoșii, am fi fost cu adevărat o echipă unită. Asta ne-ar fi ajutat pe toți, în egală măsură”, a spus Roxana Ciuhulescu, potrivit playtech.ro.

(VEZI AICI: S-A AFLAT! DE CE A FOST ELIMINATĂ, DE FAPT, ROXANA CIUHULESCU DE LA SURVIVOR ROMÂNIA)

Roxana Ciuhulescu, probleme de sănătate după participarea lui Survivor 2022. “Aștept să merg la RMN”

În continuare, Roxana Ciuhulescu a dezvăluit că avut și are mari probleme serioase cu genunchiul stâng, medicul de la Survivor 2022 fiind îngrijorat că s-ar putea confrunta cu o inflamație sau cu o ruptură a ligamentelor. Totul va fi clar după ce prezentatoarea TV va merge să facă un RMN.

“Înaintea unei competiții, i-am arătat medicului că genunchiul meu stâng era dublu. M-a consultat, era inflamat și plin de lichid. Nu am conștientizat sau am refuzat să cred că ar putea exista vreo problemă, iar în ziua aceea, medicul a decis să nu mă bage în joc. Abia reușeam să mai calc pe piciorul stâng, motiv pentru care, am fost trimisă la spital. Medicul de gardă mi-a scos lichidul și mi-a administrat antiinflamatoare și antibiotic, însă, tratamentul a reacționat doar pentru moment. Două zile mai târziu, piciorul era în aceeași stare. Aveam dureri, articulația era instabilă și piciorul era umflat. Medicul Survivor era îngrijorat că aș putea avea o posibilă inflamație sau ruptură a ligamentului. Ca să nu risc fractura, a decis ca să mă scoată definitiv din competiție. Acum aștept să merg la RMN, abia când vom avea rezultatul testului, vom ști exact ce problema am”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.

(NU RATA: CE ÎNĂLȚIME ARE ROXANA CIUHULESCU, DE FAPT. FAIMOASA DE LA SURVIVOR DE LA PRO TV ESTE „GULLIVER ÎN ȚARA PITICILOR”)

“Sper să nu ajung la operație”

În final, prezentatoarea TV are încredere că nu va ajunge la operație, transmițându-i, totodată, mult succes lui Robert Niță, cu care s-a înțeles bine în Republica Dominicană.

“Sper să nu ajung la operație. Ca orice sportiv de performanță, de-a lungul vremii, am suferit și eu multe accidentări, dar și operații. Sunt sechele care rămân din trecut și care pot recidiva în caz de efort fizic intens, așa cum a fost cazul meu sau chiar al lui Robert Niță. Sper ca măcar Robert să poată continua competiția, înaintea accidentării era într-o formă fizică excelentă”, a mai spus aceasta.