Ce înălțime are Roxana Ciuhulescu, de fapt. Faimoasa de la Survivor de la Pro TV este „Gulliver în țara piticilor”

Roxana Ciuhulescu participă în emisiunea ”Survivor România” de la Pro TV. Aceasta face parte din echipa Faimoșilor, iar înainte de plecarea în Republica Dominicană mărturisea că se pregătește din toate punctele de vedere pentru a putea face față provocărilor din competiție. Concurenta ar putea avea un avantaj, în anumite probe, având în vedere înălțimea pe care o are.

Roxana Ciuhulescu face parte din echipa Faimoșilor de la ”Survivor România”. În emisiunea de la Pro TV, aceasta a mărturisit că prima noapte în Republica Dominicană nu a fost foarte „prietenoasă” nici eu ea, dar nici cu ceilalți membri ai echipei sale. Nu au putut să se odihnească, a fost frig și patul a fost înlocuit, de data aceasta, cu un placaj din lemn. Chiar dacă aceste condiții nu sunt cele mai comode pentru concurenții de la ”Survivor România”, aceștia trebuie să îndure condițiile din junglă și să lupte pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Înălțimea, musculatura, dar și atenția sunt trei elemente-cheie în competiția din Republica Dominicană, mai ales în anumite probe. Faimoasa de la ”Survivor România” ar putea să concureze cu brio la titlul ”Cea mai înaltă concurentă de la Survivor”. Roxana Ciuhulescu are înălțimea de 1,92 m. Față de celelalte concurente de la Faimoși și Războinici, aceasta ar putea avea, cu adevărat, un avantaj în anumite probe.

Pe de altă parte, Andreea Tonciu are o înălțime de 1,75 m, iar Xonia măsoară 1,65 m. De asemenea, unul dintre cei mai înalți bărbați din cadrul competiției este chiar Cătălin Zmărăndescu. Acesta are 1,85 m. Totodată, Emil Rengle măsoară 1,77 m.

Roxana Ciuhulescu a explicat, pentru click.ro, cine se va ocupa de cei doi copii ai săi pe parcursul competiţiei.

„Ca să spun sincer, dacă nu aveam cu cine să las copiii sau nu aveam siguranță că puii mei sunt în siguranță, fii sigură că nu plecam la Survivor. În perioada în care voi lipsi, Silviu va fi și mamă, și tată pentru copiii noștri. Însă am și două bunicuțe, una naturală și cealaltă adoptată, ca să zic așa. Una care stă tot timpul cu noi, și maică-mea care vine și ea din când în când. Plus că amândoi au activitate: unul merge la școală, iar celălalt merge la grădiniță, adică își vor umple bine perioada asta în care eu voi lipsi”, a declarat ea.

Întrebată cum se pregătește pentru participarea la „Survivor”, Roxana Ciuhulescu a răspuns, atunci: „Mă pregătesc din toate punctele de vedere, fizic și mental. Îmi pregătesc organismul, mi-am pregătit familia. În primul rând fizic, pentru că fac foarte mult sport, fac diferite clase, diferite tipuri de mișcare, mă pregătesc în mod special pentru supraviețuire și sunt clase specifice.

Îmi pregătesc organismul în sensul că am făcut și fac în continuare niște perfuzii cu minerale și cu vitamine și cu antioxidanți. Regimul meu alimentar: de trei săptămâni încoace mănânc slab caloric, dovadă că am și slăbit deja 2 kg. Mă pregătesc mental și m-am pus cam în toate ipostazele pe care cel puțin le-am urmărit și am văzut cam ce se întâmplă acolo”.