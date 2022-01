Roxana Ciuhulescu, despre participarea la Survivor. Cu cine vor sta copiii vedetei: „Dacă nu aveam cu cine să las copiii…”

Roxana Ciuhulescu se numără printre vedetele care fac parte din echipa Faimoșilor în noul sezon „Survivor”. Fosta prezentatoare de televiziune a făcut recent mărturisiri despre cum se pregăteşte pentru show, iar în acelaşi timp a dezvăluit şi cine se va ocupa de copiii săi pe durata participării în competiție.

Roxana Ciuhulescu a acceptat provocarea de la „Survivor” şi este pregătită să îşi testeze limitele alături de ceilalţi colegi. Cu toate acestea, vedeta a cântărit foarte bine decizia de a pleca departe de casă şi asta pentru că are în grijă doi copii minunaţi.

Fosta prezentatoare de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a anului 2018, atunci când a adus pe lume un băiețel pe nume Cezar. Micuțul este fiul vedetei cu actualul partener, Silviu Bulugioiu cu care s-a cununat religios în anul 2018.

Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din mariajul cu Mihai Ivănescu.

„În perioada în care voi lipsi, Silviu va fi și mamă, și tată pentru copiii noștri”

Roxana Ciuhulescu a explicat, pentru click.ro, cine se va ocupa de cei doi copii ai săi pe parcursul competiţiei.

„Ca să spun sincer, dacă nu aveam cu cine să las copiii sau nu aveam siguranță că puii mei sunt în siguranță, fii sigură că nu plecam la Survivor. În perioada în care voi lipsi, Silviu va fi și mamă, și tată pentru copiii noștri. Însă am și două bunicuțe, una naturală și cealaltă adoptată, ca să zic așa. Una care stă tot timpul cu noi, și maică-mea care vine și ea din când în când. Plus că amândoi au activitate: unul merge la școală, iar celălalt merge la grădiniță, adică își vor umple bine perioada asta în care eu voi lipsi”, a declarat vedeta.

Întrebată cum se pregătește pentru participarea la „Survivor”, Roxana Ciuhulescu a răspuns: „Mă pregătesc din toate punctele de vedere, fizic și mental. Îmi pregătesc organismul, mi-am pregătit familia. În primul rând fizic, pentru că fac foarte mult sport, fac diferite clase, diferite tipuri de mișcare, mă pregătesc în mod special pentru supraviețuire și sunt clase specifice.

Îmi pregătesc organismul în sensul că am făcut și fac în continuare niște perfuzii cu minerale și cu vitamine și cu antioxidanți. Regimul meu alimentar: de trei săptămâni încoace mănânc slab caloric, dovadă că am și slăbit deja 2 kg. Mă pregătesc mental și m-am pus cam în toate ipostazele pe care cel puțin le-am urmărit și am văzut cam ce se întâmplă acolo”.

Sursă foto: Instagram