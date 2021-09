Roxana Ciuhulescu, despre problemele cu care s-a confruntat din cauza înălţimii: ”Marele dezavantaj este că îmi găsesc greu haine”

Roxana Ciuhulescu are 1,92 metri înălţime, iar datorită picioarelor sale care măsoară 122 de centimetri a intrat în topul mondial al femeilor cu cele mai lungi picioare. Mai exact, blondina ocupă locul 6 în clasament. Recent însă, vedeta a povestit faptul că acest lucru are şi câteva dezavantaje…

Roxana Ciuhulescu este cunoscută și ca fiind vedeta cu cele mai lungi picioare din ţara noastră. Deşi de-a lungul timpului a primit un titlu important şi a avut multe avantaje, acum a venit momentul ca blondina să dezvăluie şi care sunt dezavantajele înălţimii sale.

”Marele dezavantaj este că îmi găsesc greu haine”

”Am fost sunată chiar de cineva de la Guiness Book ca să mă omologheze, dar deşi am 1,925 şi sunt una dintre cele mai înalte femei din România, nu sunt cea mai înaltă. Am avut avantajul să fac sport de performanţă, să fiu în elita României la handbal. Am fost remarcată şi de Zina Dumitrescu, care mi-a spus că o să am o carieră mare în modeling, însă am luat această variantă în calcul după ce am renunţat la sportul de performanţă, la un pic peste 18 ani. Surpriza a fost că, deşi aveam 90-60-90, eram prea înaltă pentru prezentările de modă, aşa că am făcut pictoriale pentru costume de baie, lenjerie, rochii…”, a povestit Roxana Ciuhulescu pentru clickpentrufemei.ro.

”Marele dezavantaj este că îmi găsesc greu haine şi ori mă duc în străinătate să mi le cumpăr, ori mi le fac la comandă. Un alt neajuns este patul. Pe unde am călătorit, în multe paturi de hotel am dormit cu picioarele pe-afară, iar în avion, la clasa economic, stau foarte incomod, din cauza spaţiului mic de la picioare. Iarăşi, în apartamentul în care am copilărit, nu aveam lustre, pentru că toţi eram înalţi: mama avea 1,80 cm, tata 2,02 cm, iar fratele meu 2,01 cm. Au fost, însă, multe avantaje şi încă le regăsesc, ceea ce mă face să mă simt bine în pielea mea”, a completat vedeta.

Sursă foto: Instagram